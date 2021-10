Denuncian Extranjeros que Agentes del INM les Destruyen sus Visas

Tapachula, Chiapas; 08 de octubre del 2021.- Migrantes centroamericanos denunciaron que el personal del Instituto Nacional de Migración (INM), les destruyen las visas humanitarias que logran tramitar y que les lleva meses de espera para poder dejar Tapachula.

Sin embargo, “al tratar de salir de esta cárcel migratoria o en los retenes, los agentes federales realizan la revisión de documentos y nos lo decomisan. Además que no nos dejan pasar y volvemos a regresar”.

Zoila, una de las afectadas, narró al rotativo EL ORBE que los agentes del INM les preguntan “qué documentos traes. Este no te sirve, lo agarran y lo rompen”.

Cristian, otro migrante de Honduras, señaló que no tiene ningún sentido tramitar papeles, porque a muchos los bajan de las unidades del transporte y les retiran sus papeles y se tiene que volver a comenzar con el proceso y hay que esperar unos seis meses de nuevo.

Otras de las mujeres migrantes que estaban esperando que les otorguen una visa humanitaria, han acudido a la convocatoria de la dependencia, pero les dicen que su cita está vencida y ya no los atienden.

“Me dijeron que me esperara 90 días y es injusto que no me atiendan y yo no pueda tramitar mi visa”, explicó Johana Yamilet.

Por ahora, los migrantes tienen que empezar el trámite migratorio, sin embargo, para muchos la espera está agudizando la crisis migratoria en Tapachula porque ya no quieren permanecer en esta ciudad. EL ORBE / M. Blanco