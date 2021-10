Migrantes de la Caravana no Aceptaron las Condiciones Continuaron su Camino y no Regresarán a Tapachula

* El INM Ofrecía Visas Varias Para Regresarlos a Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 29 de octubre del 2021.- La caravana de migrantes partió en las primeras horas de este viernes desde el municipio de Escuintla, en donde habían pernotado, y poco más tarde llegó al de Acapetahua, en donde el gobierno federal abrió una mesa de trabajo para tratar de convencerlos de que desistan en su decisión de caminar hacia el centro del país a cambio de visas, pero debido a las condiciones que pedían, los acuerdos fracasaron.

Por eso mismo, la columna de personas retomó su paso por la noche y salió de esa cabecera municipal, hacia la comunidad de Uluapa, ubicada a unos 18 kilómetros de ahí.

Apenas iban saliendo de esa localidad ubicada en la parte media de la Costa de Chiapas cuando les sorprendió un aguacero acompañado de rachas de viento.

Las familias migrantes sacaron sus plásticos y cartones para tratar de cubrirse de la lluvia que no ceso por al menos una hora y 30 minutos.

De esa manera, poco más de seis mil migrantes llegaron a Uluapa, abanderados por el elementos de la Guardia Nacional y de Tránsito del Estado, quienes les pidieron que ocuparan solo el carril derecho, debido a que esta carretera circulan cientos de tráiler de carga pesada y Unidades del transporte público

Irineo Mujica Arzate, director de la organización Pueblos Unidos Migrantes (PUM), informó que, en la mesa de trabajo, pidieron documentos para niños y mujeres, pero que la última oferta de las autoridades federales es que se regresen todos a Tapachula par que supuestamente se hagan los trámites, y por eso no aceptaron.

«Sabemos que no vienen con una propuesta seria, vinieron a jugar con las esperanzas de todos los migrantes», dijo Mújica a los medios de comunicación.

Expuso que, como no pueden avanzar en gran parte del día por el sofocante sol, decidieron avanzar por la noche esos 18 kilómetros.

Las autoridades de Tránsito del Estado auxiliaron a una mujer migrante que se desmayo y requería la atención de atención inmediata. Asimismo, otros miembros de la caravana que iban también se prestaron a auxiliarla.

En tanto, la Guardia Nacional, ha montado un fuerte operativo para orientar a los carros para que no se suban los migrantes a las unidades de carga pesada

Según Mújica, en esta misma noche del viernes, ya habían sido movilizados elementos federales a unos kilómetros adelante de ellos y en la parte de atrás de la caravana, con la finalidad de apresarlos.

Por eso reconoció que hay la incertidumbre en el que en cualquier momento el gobierno de México pudiera ocupar el uso de la fuerza policíaca para detener un movimiento pacífico de personas, que lo único que pidió durante dos años fue que los atendieran.

LA PROPUESTA FRACASADA

Durante gran parte el día, autoridades migratorias en México indicaron que se evaluaba la posibilidad de regularizar a los miembros de la “Marcha por la libertad, la paz y la dignidad” que caminan en caravana desde el pasado 23 de octubre con destino a la Ciudad de México.

Desde el jueves, el Instituto Nacional de Migración (INM), había propuesto entregar Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias a mujeres embarazadas y menores de edad que integran esa caravana.

En torno a ello, al medio día los representantes de los migrantes informaron que estaban pidiendo que el total de los miles de extranjeros que viajan en ese grupo fueran beneficiados con esos documentos.

Según dijeron, las palabras textuales del funcionario del INM, Héctor Martínez Castuera, “es que es una propuesta del estado mexicano y un compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de regularizar a los miembros de la Marcha por la Dignidad, la Libertad y la Paz”

Luego vinieron varias horas de discusiones para ultimar detalles y se canceló la mesa de trabajo cuando les exigían a los migrantes que retornaran a Tapachula.

En ese grupo compacto que avanza por la Costa de Chiapas, hay migrantes que no tiene ningún documento; los siguientes son los que llevan la constancia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar); otros que cuentan con el reconocimiento de refugiado y los que poseen visa humanitaria.

Una de las peticiones de los extranjeros era que los niños y mujeres (unas mil 500 en total) que tienen el reconocimiento de refugiado se les entregara en Acacoyahua la credencial de residencia permanente, pero el gobierno no aceptó.

“Esos documentos se tendrían que entregar en al menos unos cinco días y se podrían tramitar en todo el país mientras que los hombres seguirían caminando en una segunda etapa de atención, pero las autoridades tampoco aprobaron. EL ORBE / M. Blanco