Caravana Sale de Mapastepec, Continúa Su Ruta Hacia la Ciudad de México

Tapachula, Chiapas; 01 de noviembre del 2021.- La caravana migrante que se mantuvo descansado en Mapastepec durante el fin de semana, reanudó su transitó este lunes con dirección a Pijijiapan, en la costa de Chiapas, para poder avanzar hacia la Ciudad de México y posteriormente a la frontera norte.

A las 6 de la mañana, este éxodo migratorio recogió su campamento que improviso para descansar y retomar fuerzas para seguir avanzando por los tramos carreteros de Mapastepec y Pijijiapan.

Empujando sus carriolas, rejas, carritos y cargando sus maletas, avanzaron sin interrupción, únicamente se ha topado con algunos retenes de revisión vehicular que implementa el Instituto Nacional de Migración (INM) para evitar que la caravana se fortalezca.

Este grueso de personas, llegó a la comunidad de Valdivia tras caminar unas tres horas sobre la carretera. Otros extranjeros, en su mayoría hombres, pidieron a los dueños de vehículos de carga pesada que los llevaran unos kilómetros para avanzar a la comunidad.

Algunos dueños de unidades particulares, accedieron y trasladaron incluso a mujeres y niños para evitar que se cansaran y siguieran dañando sus pies sobre la carretera costera que los ha desgastado.

Este lunes, se cumplieron 10 días desde que este éxodo salió de Tapachula en busca de llegar a la Ciudad de México, en donde planean regularizar su situación migratoria, ya que en Tapachula los mantuvieron encerrados por meses y no los atendieron.

Algunos migrantes que salieron de Mapastepec, denunciaron que las autoridades locales no les brindaron nada de atención o ayuda humanitaria.

Los extranjeros descansaron alrededor de siete horas para reanudar su camino de Nuevo Valdivia, Mapastepec, hacia la comunidad de Hermenegildo Galeana, ubicada a otros 10 kilómetros.

Ahí se quedaron a descansar este lunes para retomar su curso el martes, ya que les esperan de camino más de 30 kilómetros para llegar a Pijijiapan.

En esa carretera, la situación se tornará difícil, porque no hay comunidades, ni casas, son rancherías donde escasea el agua y los alimentos, ya que son más de 5 mil migrantes que van a requerir la atención de las autoridades para poder avanzar a su destino.

Hambre, sed, desesperación y ayuda de las autoridades claman, las personas que atraviesan la entidad en busca de salir de este estado donde las autoridades no han podido atender la crisis migratoria que se ha desbordado. EL ORBE / M. Blanco