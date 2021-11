Empresarios Temen que Población no Acuda a Realizar Compras por el “Buen Fin”

* Debido a que Migrantes Invaden Banquetas en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 10 de noviembre del 2021.- La incapacidad que han mostrado las autoridades federales en los últimos tres años para proteger la soberanía nacional y vigilar que en la franja limítrofe entre Guatemala y México se cumpla con lo que establece la ley en materia migratoria y aduanal, hay resultado en un total fracaso.

Por ello la frontera sur de Chiapas se ha convertido en una coladera en la que pueden pasar ilegalmente cientos de toneladas de mercancía ilegal y cientos de indocumentados al día, quizá miles.

Esos cambios en la política ha convertido a Tapachula en el patio trasero de los Estados Unidos, en donde se concentran los migrantes que sueñan con ir a la nación norteamericana, pero el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) no los dejan pasar, ni siquiera a los que tienen papeles, visas humanitarias o ya son reconocidos como refugiados en el país.

Así, el gobierno federal mantiene esos éxodos en Tapachula, una de las regiones del estado más pobre y marginado del país.

El tapón, ha conformado grandes aglomeraciones de extranjeros que ahora ocupan banquetas, áreas verdes, pasillos, calles y otros espacios públicos, incluso con venta informal y prostitución clandestina de hombres, mujeres y personas trans.

Ante ese panorama, empresarios del primer cuadro de la ciudad calculan daños en alrededor de un 70 por ciento en las ventas por la sola presencia de los indocumentados, luego de que la sociedad prefiere no acudir a los lugares en donde se concentran, ante el temor del contagio del mortal virus del Covid-19, e incluso por el tema de seguridad.

En entrevista con el rotativo EL ORBE, el empresario, Walter Orozco, dijo que es urgente que el INM, la Comisión Mexicana para la Atención a los Refugiados (Comar) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) deben de cumplir con lo que establece la ley, hacer su trabajo y no retener en la localidad a esos grupos de extranjeros en tránsito.

Señaló que no hay pretextos para retener por muchos meses a esos éxodos, que en la mayoría de los casos lo único que pretenden es cruzar todo el país para llegar a su destino: Los Estados Unidos.

“Nosotros, como empresarios del centro de la ciudad ponemos el tema en la mesa, ya que por culpa de esa aglomeración, mucha gente ya no llega a hacer sus compras para no toparse con los migrantes que deambulan por las banquetas, las calles y los parques centrales”, indicó.

Asimismo, que la delincuencia es otro factor que les afecta muchísimo, ya que gran parte de la población ha dejado de ir al centro de la ciudad, para no ser víctima de algún delito, toda vez que la misma presencia de migrantes ha sido aprovechada por la delincuencia para confundirse y cometer sus fechorías.

Añadió que dizque han salido miles de ellos en las caravanas rumbo al interior del país, “pero aquí en Tapachula todo sigue igual, ya que así como se van, así llegan otros que quién sabe de dónde proceden o como le hacen para llegar a esta ciudad”.

Y ante el constante arribo de esa multitud, el empresario comentó que las autoridades correspondientes deberían de reforzar toda la Frontera Sur, como se hace en la del Norte, «porque resulta que no solo ingresa gente pacífica, sino también delincuentes que ya son buscados en sus respectivos países”.

En tanto que, en el tema de la pandemia, subrayó que las autoridades de Salud exigen a los empresarios establecidos que se cumpla con los ordenamientos sanitarios de prevención y la desinfección, mientras que a los migrantes les permiten las aglomeraciones, deambular sin oficio ni beneficio, no usar cubrebocas ni cumplir con los protocolos para evitar los contagios de esa y otras enfermedades. EL ORBE / Nelson Bautista