Arranca la 11ª Edición del Buen Fin en Tapachula

* Espera visita de unos 30 mil Guatemaltecos

Tapachula, Chiapas; 10 de noviembre del 2021.- Organismos empresariales en coordinación con autoridades federales y estatales, pusieron en marcha este miércoles la 11ª Edición del Buen Fin, que se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre, donde 180 empresas locales tomaron parte de la actividad comercial más esperada del año.

En el acto inaugural, celebrado en el centro de la ciudad, se informó que en los 10 años que se ha realizado este programa, impulsado por la iniciativa privada, se ha consigo un crecimiento del más del 85 por ciento, mientras que las ventas durante la edición 2020 alcanzaron los 238.9 mil millones de pesos en territorio nacional.

Esto marca un peldaño muy valioso para la reactivación económica, luego del impacto generado por la contingencia sanitaria del SARS-CoV-2 (Covid-19), además de otros factores externos.

En las acciones participa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, PROFECO, la Secretaría de Economía Federal, la de Economía y Trabajo del Estado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, las autoridades de Seguridad Pública, además de los sectores productivos.

Ahí, Hernán Betanzos Díaz, presidente del consejo directivo de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) local, dijo que se espera superar esas cifras que se generaron como derrama económica a nivel nacional el año pasado.

Indicó que se tienen grandes expectativas de ventas en esta edición y es que se espera que estas incrementen un 10 por ciento respecto al año anterior, influido por la llegada de visitantes guatemaltecos, quienes por años han sido el mercado potencial de Tapachula.

Dijo que para esta actividad comercial se tiene contemplado la participación de 180 comercios locales, porque las cadenas nacionales se registran a nivel nacional y que eso es bueno porque son un buen número en la ciudad.

Hizo un llamado a los empresarios a inscribirse al Buen Fin, ya que se tiene muy buenos beneficios. Por ejemplo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció 500 millones de pesos en sorteos, de los cuales cien millones de pesos serán para comerciantes afiliados y el resto al consumidor final, esto es una inyección directa al bolsillo.

Reconoció que muchos comercios imprimen el anuncio del Buen Fin y dan las ofertas sin estar inscritos, “y creemos que está bien, pero los invitamos a estar ordenados pues esto trae beneficios en general y por eso estamos pidiendo que los comercios establecidos se afilien.

Al señalar que estamos saliendo de los estragos que ha dejado hasta ahora la pandemia, reconoció que cerca del 70 por ciento de la población en la entidad ya está vacunada, “y eso nos da seguridad y tranquilidad para poder efectuar este evento sin temor”.

Se dirigió a los visitantes guatemaltecos al señalar que viajen a Tapachula y que se sientan seguros al efectuar sus compras, ya que los establecimientos cuentan con las medidas sanitarias.

Recalcó que Guatemala es el país que ayuda a mantener la economía en la región de la frontera sur de Chiapas, y por eso pidió al Instituto Nacional de Migración que facilite de manera ordenada la participación y traslado de la población chapina.

Finalmente exhortó a la población a comprar lo necesario y no sobre endeudarse, pues dijo que el año pasado solo un 30 por ciento lo hizo con tarjeta de crédito, lo que quiere decir que el 70 por ciento restante lo realizó con la de débito o en efectivo, “lo cual es una buena noticia porque estamos hablando de una cultura financiera, ya que no sería nada bueno aprovechar algunas ofertas y luego no podamos pagarlo”. EL ORBE / Nelson Bautista