Impulsan Capacitación en Riesgo Eléctrico y Electromovilidad en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 8 de Mayo del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la capacitación técnica y la cultura de prevención en materia eléctrica, el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas anunció la realización de un curso especializado enfocado en el dictamen de riesgo eléctrico en instalaciones comerciales e industriales.

Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez, presidente del organismo colegiado, informó que esta capacitación se desarrollará del 16 de mayo al 6 de junio, durante los días sábado en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, cumpliendo con una duración total de 24 horas conforme a la normativa vigente.

“El espíritu de nuestro Colegio es la capacitación continua y constante, así como la profesionalización de nuestros agremiados y de todos aquellos profesionistas que quieran seguir preparándose”, señaló.

Detalló que el curso estará dirigido no solamente a ingenieros colegiados, sino también a profesionistas independientes, estudiantes próximos a egresar y personas interesadas en fortalecer sus conocimientos técnicos.

La capacitación será impartida por el ingeniero Antonio Cortés, catedrático del Instituto Tecnológico de Tapachula, y el ingeniero Edgar Cigarroa, ambos especialistas y miembros activos del colegio.

Hernández Rodríguez explicó que uno de los principales objetivos es generar conciencia sobre la importancia de revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, particularmente en comercios e industrias, donde el incremento de carga eléctrica y las modificaciones no supervisadas pueden derivar en riesgos graves.

“Muchas personas creen que una instalación eléctrica es eterna, pero no es así. Cuando aumentas equipos o modificas la carga, es necesario hacer revisiones exhaustivas para evitar accidentes o fallas”, indicó.

El dirigente destacó que también se buscará involucrar a corporaciones de seguridad y organismos de Protección Civil Municipal y Estatal, así como a cuerpos de bomberos, debido a la estrecha relación que existe entre la prevención de riesgos eléctricos y la seguridad ciudadana.

Asimismo, adelantó que el Colegio prepara un segundo curso relacionado con electromovilidad y certificación para instalaciones de cargadores de vehículos eléctricos, tema que cobra relevancia ante el crecimiento de esta tecnología en México.

Este curso permitirá a técnicos y profesionistas certificarse bajo normativas oficiales para realizar instalaciones adecuadas,indicó, y cumplir con los requisitos de contratación ante la Comisión Federal de Electricidad.

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del Colegio, ubicadas en la 13 Calle Oriente, en la planta baja de los locales del Ejido Emiliano Zapata, en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros