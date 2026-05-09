Pasajeros Denuncian Violento Asalto a Autobús Cristóbal Colón en Tramo Huixtla-Tuzantán

Tapachula, Chiapas; 8 de Mayo.- Un asalto armado contra pasajeros de transporte foráneo se registró en la Carretera Costera de Chiapas, luego de que al menos 25 usuarios de la línea Cristóbal Colón denunciaran haber sido víctimas de un robo durante la madrugada de este viernes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:20 de la mañana, cuando la unidad número 2005, que cubría la ruta Tuxtla Gutiérrez–Tapachula, fue interceptada por hombres armados en el tramo Huixtla-Tuzantán, a la altura de la conocida “Curva del Diablo”.



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De acuerdo con los testimonios de las víctimas, los delincuentes despojaron a los pasajeros de dinero en efectivo, teléfonos celulares, equipaje y otras pertenencias, generando momentos de pánico entre quienes viajaban en la unidad.La denuncia fue realizada en la terminal de transporte, ubicada en la 11 Poniente entre 11 y 14 Norte de Tapachula, donde los afectados solicitaron apoyo de las autoridades y de la empresa transportista para esclarecer lo ocurrido.Sin embargo, además de la indignación por el robo, comenzaron a surgir sospechas de una posible complicidad, luego de que algunos pasajeros señalaran que presuntamente el operador de la unidad se detuvo en ese tramo carretero para orinar, situación que habría sido aprovechada por los asaltantes para interceptar el autobús.Aunque esta versión deberá ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes, los usuarios consideran necesario que las autoridades revisen con precisión el actuar del conductor y las circunstancias en las que ocurrió el atraco.Las víctimas remarcan que este no sería un hecho aislado, ya que existen antecedentes de asaltos en ese mismo tramo carretero, considerado desde hace años como un punto de alto riesgo para automovilistas y transporte público.Pese a ello, muchos casos no llegan formalmente ante la Fiscalía, debido al temor, desconfianza o la percepción de que las denuncias no prosperan, situación que termina favoreciendo la impunidad.Ante este panorama, pasajeros y ciudadanos exigen operativos permanentes de vigilancia, mayor seguridad en las rutas nocturnas y una investigación transparente que permita esclarecer si existió o no algún tipo de complicidad en este nuevo asalto que mantiene preocupados a usuarios del transporte foráneo en la región Costa-Soconusco. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros