Madre Protesta Para Denunciar Exclusión de Campeona Estatal de Ajedrez

*Acusa Favoritismo en Selección de los Juegos Nacionales.

Tapachula, Chiapas; 8 de Mayo de 2026.- En una protesta que llamó la atención de ciudadanos en el Centro de Tapachula, la señora Yadira Cancino se encadenó la mañana de este viernes a los pies de la estatua de Fray Matías de Córdova, ubicada en el Parque Central“Miguel Hidalgo”, para denunciar la exclusión de su hija, Alice Adela, campeona estatal de ajedrez, de los Juegos Nacionales que se realizarán en Jalisco.

La manifestación inició alrededor de las 10:00 horas y tuvo como objetivo exigir la intervención de las autoridades estatales ante lo que consideran una injusticia y un acto de favoritismo dentro del deporte chiapaneco.



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De acuerdo con la denuncia pública, Alice Adela obtuvo resultados que la acreditan como campeona estatal; sin embargo, presuntamente no fue tomada en cuenta para representar a Chiapas en la justa nacional de ajedrez.La madre de la menor señaló directamente a Roger Adrián Mandujano Ayala y a funcionarios del Instituto del Deporte en Chiapas, acusándolos de no reconocer el derecho de la menor a participar, pese a sus méritos deportivos.Asimismo, hizo un llamado a las autoridades competentes para intervenir y revisar las decisiones tomadas dentro del ámbito deportivo estatal. “Por compadrazgo envían a deportistas sin el perfil que la competencia exige, dejando fuera a quienes realmente se han ganado el lugar”, denunció.El caso ha generado indignación entre ciudadanos y sectores deportivos, quienes consideran que este tipo de situaciones afectan el desarrollo de niñas, niños y jóvenes talentosos que ven en el deporte una oportunidad de crecimiento académico, personal y social.Además del aspecto competitivo, especialistas y entrenadores coinciden en que el ajedrez representa una disciplina formativa que fortalece habilidades cognitivas, disciplina y toma de decisiones, por lo que limitar oportunidades a jóvenes destacados envía un mensaje negativo sobre la meritocracia y la transparencia en el deporte.La protesta también reabre el debate sobre la necesidad de procesos claros y equitativos en la selección de atletas que representen a Chiapas a nivel nacional, garantizando que prevalezca el talento y no los intereses particulares.Hasta el momento, autoridades deportivas no han emitido una postura oficial sobre la denuncia realizada por la madre de familia. EL ORBE/ Mesa de Redacción