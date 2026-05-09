Trump Insiste que Cárteles Controlan México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que los cárteles del narcotráfico “gobiernan México”, durante un acto realizado en la Casa Blanca con motivo del Día de las Madres.

El mandatario republicano sostuvo que, aunque su administración ha reducido el tráfico marítimo de drogas, los estupefacientes continúan ingresando a territorio estadounidense principalmente por la frontera con México.

“Tenemos un problema porque los carteles gobiernan México, y nadie más”, declaró Trump al insistir en que el tráfico de drogas sigue siendo una amenaza para Estados Unidos.

Las declaraciones ocurren apenas dos días después de que el mandatario estadounidense advirtiera que, si México no hace “su trabajo” para combatir a los grupos criminales, Washington podría intervenir directamente.

¿QUÉ DIJO TRUMP SOBRE MÉXICO Y LOS CÁRTELES?

Durante su mensaje en la Casa Blanca, Trump afirmó que su gobierno logró disminuir en 97% el tráfico de drogas por vía marítima, aunque señaló que el principal desafío continúa siendo el ingreso terrestre de narcóticos desde México.

El republicano ha reiterado en distintas ocasiones que los grandes grupos criminales tienen control territorial en México y ha convertido el combate al narcotráfico, especialmente al fentanilo, en uno de los ejes centrales de su administración desde su regreso a la presidencia en 2025.

Además, su gobierno designó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una medida que abrió el debate sobre posibles acciones unilaterales de seguridad por parte de Estados Unidos.

¿CÓMO RESPONDIÓ CLAUDIA SHEINBAUM

A LAS DECLARACIONES DE TRUMP?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió esta semana que el país sí está actuando contra el narcotráfico y reiteró la disposición de colaborar con Estados Unidos en materia de seguridad.

Sin embargo, la mandataria subrayó que cualquier cooperación bilateral debe realizarse con respeto a la soberanía mexicana.

El intercambio de declaraciones incrementó la tensión diplomática entre ambos gobiernos en un momento sensible para la relación bilateral, marcada por temas de seguridad, migración y combate al tráfico de fentanilo.

OPERATIVO CON LA CIA Y ACUSACIONES

CONTRA RUBÉN ROCHA ELEVAN LA TENSIÓN

El cruce de posturas ocurre después de que se revelara un operativo antidrogas realizado en abril en Chihuahua, en el que participaron agentes de la CIA sin conocimiento previo del gobierno federal mexicano.

El episodio provocó cuestionamientos sobre la coordinación entre ambos países y sobre los límites de la cooperación en materia de seguridad.

A esto se suma la acusación presentada en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado junto con otros funcionarios por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.

Rocha Moya, integrante de Morena, ha rechazado previamente los señalamientos, mientras el caso continúa bajo revisión en tribunales estadounidenses.

¿POR QUÉ EL TEMA DEL FENTANILO

ES PRIORIDAD PARA ESTADOS UNIDOS?

El tráfico de fentanilo se ha convertido en una de las principales preocupaciones de seguridad y salud pública para Estados Unidos debido al aumento de muertes por sobredosis en los últimos años.

Trump ha utilizado este tema como uno de los argumentos centrales para endurecer su discurso contra México y reforzar medidas de presión hacia el gobierno mexicano.

Analistas consideran que las declaraciones también forman parte de una estrategia política orientada a fortalecer la narrativa de seguridad de cara al escenario electoral y consolidar apoyo entre sectores conservadores en Estados Unidos.