Con el Consenso de los Padres de Familia, se Decidirá si Habrá Retorno a Clases Presenciales: Magisterio

* DOCENTES DE LA CNTE MANIFESTARON QUE HACE FALTA INSUMOS PARA SANITIZAR LAS ESCUELAS.

Tapachula, Chiapas; 10 de noviembre del 2021.- La dirigencia de las Bases Magisteriales Organizadas de la Sección 40 (BAMOS 40), de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), advirtió este miércoles que el regreso a las aulas podría darse el próximo año, siempre y cuando las autoridades cumplan con las herramientas, insumos y la infraestructura que se necesita para hacer frente a la pandemia.

David Guzmán Salas, dirigente de esa organización sindical, dijo en rueda de prensa que “en Chiapas no se puede regresar a clases de manera presencial, porque en las escuelas se requiere de material de sanitización que están a la espera de las autoridades, pero no han llegado”.

Asimismo, solicitó una mesa de atención con el gobierno, en torno a las necesidades que se están presentando como nivel medio superior.

Añadió que si bien los maestros ya están cubriendo de manera administrativa en los centros escolares, aun no hay clases presenciales y que en enero habrá un nuevo consenso.

“Tenemos conocimiento que las únicas escuelas que están trabajando de manera híbrida presencial son las escuelas particulares, porque tienen la infraestructura y las condiciones para pagar un médico o porque simplemente de ahí subsisten”, abundó.

Pero en el caso de las escuelas de gobierno, aclaró, ninguna está laborando, “aunque de manera administrativa están los docentes, tal y como lo pide la Secretaría de Educación y cumpliendo con su deber educativo a través de las diversas plataformas”, indicó.

Asimismo, que la insistencia es que se establezca una mesa de trabajo para atender todos los niveles educativos, con los que se pueda abordar el tema de la desinfección y los materiales necesarios en caso de que los padres de familia propongan el regreso a clases en el próximo año.

De acuerdo a Guzmán Salas, son alrededor de 25 mil maestros de esa sección que no están en clases presenciales y unos cien mil alumnos que reciben sus instrucciones académicas virtuales.

Desde la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) unidad 072, ubicado al sur de la ciudad, se reunieron con la base de preparatorias para exigir a la Secretaría de Educación que sean atendidas las diferentes peticiones del nivel medio superior en las regiones Valle, Centro, Costa y Soconusco.

“La exigencia es la recategorización, la compactación de las diferentes horas que ahora están basificadas en las preparatorias, además de que se tenga la estabilidad laboral en las instituciones”, además de que solicitaron que se respete la democracia en relación el nombramiento de los directores que hoy corresponden en las diferentes escuelas.

Otra de las inconformidades es la fusión de los grupos de alumnos que se están realizando en las diferentes escuelas, por una cuestión de planeación.

Por otro lado, solicitaron también al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el relevo seccional bajo las condiciones democráticas de todas las bases. EL ORBE / M. Blanco