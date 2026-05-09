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Supervisa ERA Proyecto de la Presa Hidroeléctrica Chicoasén II

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*- El Mandatario Estatal se Reunió con la Directora de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor
*- Destacó que la Obra de Infraestructura Reactiva la Economía Regional, Genera Empleos y Fortalece la Capacidad Energética de Chiapas y México.

El Gobernador Eduardo Ramírez, junto a la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, realizó un recorrido por la Central Hidroeléctrica “Manuel Moreno Torres”, en Chicoasén, donde además se presentaron los avances del Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II.

“Esta gran obra de infraestructura reactiva la economía regional, genera empleos y fortalece la capacidad energética de Chiapas y de México”, aseguró el mandatario estatal.
Asimismo, el Gobernador agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por mantener a Chiapas como prioridad en la agenda nacional. En ese sentido, refirió que desde Chiapas, siempre seremos aliados de cada acción y proyecto que impulse en beneficio del pueblo.
Finalmente expresó su reconocimiento a la Comisión Federal de Electricidad por su compromiso y por atender con sensibilidad las peticiones de las y los chiapanecos.

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