Fuerzas Federales Decomisan Ranchos, Armas y Equipo Táctico a “El Botanas”

*- Autoridades Buscan Debilitar la Estructura Criminal del Cártel de Sinaloa en la Región.

*- En el Operativo Detuvieron a un Hombre y una Mujer, Presuntos Integrantes del Grupo Delictivo.

*- Investigan si Existen más Casas de Seguridad del Presunto Líder Criminal

*EJECUTARON CINCO ÓRDENES DE CATEO EN DIVERSOS INMUEBLES DE LOS MUNICIPIOS DE TUXTLA CHICO, METAPA Y FRONTERA HIDALGO.

Tapachula, Chiapas; 8 de Mayo.- En un operativo especial coordinado entre fuerzas federales, autoridades ejecutaron cinco órdenes de cateo en inmuebles ubicados en los municipios de Tuxtla Chico, Metapa de Domínguez y Frontera Hidalgo, donde fueron detenidas dos personas presuntamente vinculadas a una estructura criminal relacionada con el Cártel de Sinaloa, facción “Los Mayos”, con presencia en la región fronteriza de Chiapas.



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De acuerdo con información oficial, en las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de trabajos de inteligencia y combate al crimen organizado en la frontera sur del país.Durante los cateos fueron detenidos Carmen Yadira Rodas Mateo y Felipe de Jesús Rascón Peralta, señalados como presuntos integrantes de dicha organización criminal.Asimismo, las autoridades aseguraron siete armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, equipo táctico, medios de comunicación, dos vehículos y dos inmuebles presuntamente utilizados para actividades ilícitas.Según las líneas de investigación, las propiedades intervenidas estarían relacionadas con Horacio de la Cruz Mazariegos, alias “El Botanas”, identificado como presunto operador regional de la organización criminal en esta zona estratégica de la frontera sur.Las investigaciones apuntan a que dicha estructura estaría involucrada en actividades de trasiego transnacional de droga proveniente de Centro y Sudamérica con destino a Estados Unidos, aprovechando la ubicación geográfica de Chiapas como corredor de movilidad y operación logística.Autoridades federales estimaron que este operativo representa una afectación aproximada de 2.8 millones de Pesos a la estructura operativa y financiera del grupo delictivo, además de debilitar parte de su capacidad logística en la región.La frontera sur de Chiapas ha sido considerada durante años un punto estratégico para diversas organizaciones criminales debido al flujo migratorio, comercial y carretero, por lo que corporaciones federales mantienen operativos permanentes en municipios cercanos a Guatemala.Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones y posibles vínculos con otras actividades ilícitas en la región. EL ORBE/ Comunicado Oficial