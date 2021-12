Haitianos Claman Salir de Tapachula, al no Encontrar Oportunidades Para Sobrevivir

* Afirman es la Ciudad Más Pobre del País.

Tapachula, Chiapas; 05 de diciembre del 2021.- Para Rubensen, un migrante haitiano que busca con su familia y connacionales irse lo más pronto de Chiapas, “tenemos que salir de Tapachula porque es la ciudad más pobre del país, donde no hay trabajo, ni hay nada”.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, indicó que acudieron al recién inaugurado Consulado de Haití en la localidad para solicitar que intervenga por todos ellos en la solicitud de un documento que les permita salir del estado del sur, pero que hasta el momento no han encontrado respuestas positivas.

“Tenemos que salir, porque uno tiene que vivir, uno tiene familia Así que tenemos que movernos de aquí a otro lado, donde haya trabajo, de todo, porque por eso salimos de Haití”, indicó.

Para ellos, insistió, la situación por la que están atravesando en la localidad de la frontera sur de Chiapas es crítica, porque solamente se la pasan esperando una respuesta que no ha llegado después de muchos meses.

De acuerdo a su versión, en el consulado so0lamentye les reciben los papeles para realizar los trámites y les contestan que tienen que esperar a que los llamen.

“Pero no llama nadie y la situación se hace cada vez más complicada, ya llevo meses aquí, con mi familia, mi hijo, mi señora, mis amigos, estamos en una situación crítica”.

Aunado a todo eso, puntualizó que la desesperación aumenta porque todos los días siguen llegando migrantes a la frontera entre Guatemala y México, y siguen pasando. EL ORBE / JC