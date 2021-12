Gobierno Federal Prohíbe a Empresas Privadas Transportar Indocumentados

* Quienes no Acatan el Mandato son Multados.

Tapachula, Chiapas; 05 de diciembre del 2021.- El gobierno federal mexicano emitió un documento a las empresas del transporte de pasajeros para que cancelaran el servicio a indocumentados e incluso empezó a multar a aquellas que ya lo estaban haciendo en rutas desde la frontera sur hacia el norte.

Eliseo Vázquez Espinoza, presidente del Consejo de Administración de Autotransportes Diamantes del Soconusco, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que restringieron el servicio a migrantes, precisamente por instrucciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El documento, según dijo, señala que no pueden llevar a extranjeros que no tengan el status de regularización migratoria estable en México.

A pesar de esas indicaciones, sostuvo que decenas de africanos, haitianos y de otras nacionalidades están viajando con esa empresa, pero con una resolución positiva de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y con documentos permanentes de residencia en el país.

Aunque reconoció que la gran mayoría de migrantes que llega a comprar boletos para salir de Tapachula y buscan llegar a la frontera con Estados Unidos, no llevan esos documentos y se les niega el servicio.

Indicó que en varias ocasiones los detenían en el camino y ante esa situación solicitaban que le devolvieran sus pasajes y la empresa entraba en un dilema financiero.

Recordó que, durante gran parte del año, los extranjeros pudieron salir de la ciudad en los autobuses de pasajeros todos los días, y que incluso fue tan grande la demanda que tuvieron que implementar corridas adicionales, hasta que se emitió el boletín del gobierno federal y los empezaron a multar.

“Nos prohibían llevar gente extranjera, nos regresaban los camiones con cupos llenos, sobre todo de haitianos y por eso lo que hicimos fue mejor regresarles sus boletos y cerramos la venta para ellos, pero si hay muchos migrantes todavía en Tapachula”, comentó.

Mientras que en el transporte de mexicanos, comentó que hay alta movilidad, porque ha empezado la temporada alta por el periodo de vacaciones navideñas, sobre todo los que regresan a Chiapas desde los Estados Unidos y de diversas regiones del país, la gran mayoría para pasar con sus familiares o por fin de contratos, incluso, que ya tienen cupo lleno del norte hacia el sur del territorio nacional. EL ORBE / JC