Exigen Sustitución de Postes Dañados de la CFE

*Pobladores Adheridos al MUPI.

Tapachula, Chiapas; 13 de Noviembre de 2024.- En la unidad administrativa de esta ciudad, representantes del Movimiento de Unidad Popular de Izquierda (MUPI) sostuvieron una reunión con el delegado de gobierno Jorge Antonio Matalí Loranca, y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, donde piden su intervención para establecer acuerdos pendientes con la paraestatal.

Horacio Juárez Salazar, representante del MUPI, dijo que hay varios puntos que requieren la atención de la CFE, como lo es el mantenimiento de cableado, cambios de postes dañados, sustitución de transformadores, y que ya no haya variaciones de voltaje e interrupciones frecuentes.

En entrevista con el rotativo El Orbe, aseguró que otro punto importante son los cobros que hace la CFE, los cuales están fuera de la realidad, al emitir recibos de mil, dos mil, tres mil y hasta de cinco mil pesos, cuando los campesinos no tienen tantos aparatos como para consumir tanta energía.

Asimismo, dijo que hay algunos lugares donde no cuentan con el suministro de energía eléctrica, por lo que también harían peticiones para que se establezcan ampliaciones en el servicio.

El líder aseguró que cuentan con minutas de trabajo, algunas desde hace unos cinco años, y que la CFE no había resuelto, razón por la cual exigieron esta reunión para decidir lo procedente, ya que a leguas se ve el incumplimiento de los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Incluso, dio a conocer que tienen programado un bloqueo de la carretera Costera, si es que los acuerdos a que iban a llegar no los favorecía. Sin embargo, para no afectar a terceras personas, optaron por el diálogo convocado por Matalí Loranca. EL ORBE/Nelson Bautista