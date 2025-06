Anuncia Zoé Robledo Inversión en Infraestructura y Equipo Médico Para el Sureste de México

*Para Fortalecer la Atención Digna a la Población.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, señaló que la inversión realizada en la región sureste del país en infraestructura, conservación y equipo médico, así como la estrategia 2-30-100, están enfocadas en fortalecer la atención con dignidad y respeto a los derechos de la población

Durante la clausura de los trabajos de la Séptima Reunión Regional Sureste, junto a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, Zoé Robledo subrayó que la estrategia 2-30-100 consiste en disminuir tiempos de espera, aumentar la productividad y transformar la cultura institucional. “Son metas altas, pero realizables”.

Detalló que en los últimos seis años, el Seguro Social invirtió 61 mil millones en conservación, mantenimiento y equipo electromecánico, 25 mil millones de pesos en la compra de equipo médico en sustitución del obsoleto, así como en el crecimiento de personal, al pasar de 441 mil trabajadores en 2018 a 502 mil en 2024.

Destacó la participación del Instituto en los proyectos y programas prioritarios de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como la construcción de 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) como parte del nuevo Sistema Nacional de Cuidados.

Además, la modernización de la infraestructura con enfoque en el Primer Nivel de Atención, con mayor capacidad resolutiva de 100 Unidades de Medicina Familiar (UMF); el programa Vive Saludable en escuelas de nivel básico, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP); y Salud Casa por Casa, con la Secretaría del Bienestar; las Jornadas de Paz de la Secretaría de Gobernación y la de Seguridad Pública en Chiapas y Tabasco.

Señaló que entre las metas para la región que comprende los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán está realizar 239 mil cirugías, casi el 12 por ciento de la meta nacional; 3 millones 816 mil consultas de especialidad y 13 millones 767 mil de Medicina Familiar.

En el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI, Zoé Robledo resaltó que a través de la Dirección de Prestaciones Médicas (DPM) se ha trabajado para lograr una mejor y mayor vinculación del Tercer Nivel de Atención con las delegaciones.

Destacó la realización de proyectos grandes en la región, como el Hospital de Campeche; Ticul, en Yucatán, el de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas y el recién anunciado en Oaxaca; así como las UMF en Mérida y Quintana Roo; y el Hospital de Minatitlán en Veracruz.

“Estamos en una institución grande, fuerte, poderosa, pero no exenta de riesgos y amenazas. La institución más fuerte no es la que tiene más recursos ni más personal, sino la que decide transformarse sin perder su propósito. El IMSS lo ha hecho”, dijo.

En su intervención, la Gobernadora Layda Sansores San Román destacó la importancia del encuentro como un espacio de comunión y diálogo: “Zoé, me encanta que vengas las veces que quieras. Qué bueno que aquí se hizo esta comunión, esta reunión, este intercambio de ideas”, expresó.

Agradeció profundamente que la reunión se realizara en Campeche y resaltó el compromiso de su administración con el fortalecimiento de las Guarderías del IMSS. “Tú por lo pronto para tu guardería o para que hagas un poco más grande el IMSS de Campeche, tú cuenta con el terreno”, afirmó Sansores. “Es más, ya lo tenemos”, y señaló que se ubicará en una de las zonas con mejor desarrollo urbano de la entidad.

También celebró las recientes mejoras a la infraestructura médica local, entre ellas la rehabilitación del Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP): “Hace 25 años que no se le daba ni una pintadita, que no se cambiaba ni un aire”.

La gobernadora cerró su participación con palabras de admiración hacia Zoé Robledo, a quien consideró no sólo un aliado institucional, sino también un referente personal. “Yo siento una gran admiración por tu liderazgo, por tu figura ejemplar, porque no te cansas, porque siempre estás luchando por tus sueños y arriesgas”, declaró. Y concluyó: “Quien tenga un amigo como Zoé Robledo que no lo pierda porque es jade puro, era el oro de los mayas, eso es hoy para mí”.

Al presentar las conclusiones y resultados de este encuentro, el director de Operación y Evaluación, Javier Guerrero García, informó que se suscribieron 543 acuerdos donde destaca el análisis de adecuaciones presupuestales, acciones de conservación, cobertura de plazas vinculadas principalmente a integrar equipos especializados como parte de la estrategia nacional 2-30-100 para el cumplimiento de 2 millones de intervenciones quirúrgicas, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de atenciones de medicina familiar.

Calificó de productiva y abierta esta reunión con los representantes del IMSS en el sureste del país, que representan un gran porcentaje en el cumplimiento de metas de los programas que impulsa el gobierno federal como Salud Casa por Casa, México Te Abraza, Vive Saludable, Vive Feliz, así como el Plan de Rescate de México Oriente.

“Nos vamos conscientes todos los que aquí estamos y participamos de que no es tanto un número, sino que es una construcción social de política pública para aumentar la satisfacción de la derechohabiencia y que la imagen, la percepción que se tiene del servicio sea cada vez mayor y pueda cumplir con los estándares de calidad que la población derechohabiente reclama”, afirmó.

A su vez, el secretario general del IMSS, Jorge Gaviño Ambriz, indicó que a través de la autocrítica y el trabajo conjunto es posible mejorar los servicios y fortalecer los aciertos, bajo el liderazgo de director general.

Señaló que la estrategia 2-30-100 fortalece al Seguro Social como institución para dar ”el gran paso” para coadyuvar a la cobertura universal de los servicios de salud.

Los días 5 y 6 de junio se llevó a cabo la Séptima Reunión Regional Sureste, en la que participaron ocho titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, directores de los Hospitales de Especialidades de Veracruz y Yucatán, junto a sus equipos de trabajo. Se llevaron a cabo talleres y conferencias magistrales sobre estándares de competencia, compromisos presidenciales y estrategia de Comunicación Social.