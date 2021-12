Colonos Confrontan a Indocumentados Para Desalojar Calles Bloqueadas

* Están Hartos de sus Abusos.

Tapachula, Chiapas; 16 de Diciembre del 2021.- Ciudadanos de la colonia Pobres Unidos convocaron en la tarde de este jueves a la sociedad en general a formar un frente común de resistencia civil para frenar la impunidad con la que han actuado los indocumentados en los últimos tres años, y en el caso particular, señalaron que ya no permitirán un bloqueo más de calles a manos de los extranjeros.

Por eso, advirtieron al Gobierno que la población tomará la justicia en sus propias manos, pero que no se vayan a meter, porque durante meses les han permitido a los migrantes que hagan de todo y no han intervenido.

Luego de este acuerdo, por la noche decidieron encarar a un grupo de centroamericanos que mantenía bloqueadas las calles en las inmediaciones del Teatro de la Ciudad y, al principio, los extranjeros tomaron palos y piedras para arremeter contra los civiles, pero se percataron que empezaron a salir vecinos por todos lados para enfrentarlos.

Por si fuera poco, taxistas, choferes de camiones de carga y conductores particulares, se unieron a esa iniciativa de los colonos y persiguieron a los migrantes, que huyeron despavoridos por todos lados y afortunadamente no hubo lesionados ni detenidos, porque la policía ni se enteró.

Efraín ‘N’, en voz de los vecinos afectados, señaló que durante estos tres años han denunciado una y otra vez que grupos de extranjeros los han asaltado, robado, extorsionado, vendido drogas, y ahora no los dejan salir de sus casas, y que las autoridades no solo han guardado silencio, sino que actúan en favor de los extranjeros “para quedar bien con el de arriba”.

«No dejemos que los migrantes estén haciendo estas cosas aquí, ya estamos hartos de todo esto, defendamos nuestra ciudad», dijo uno de sus compañeros.

Luego de que los que bloqueaban las arterias, varios de ellos con acento de hondureños y salvadoreños, huyeron del lugar, decenas de familias salieron de sus viviendas, quitaron las ramas, piedras, llantas y otros objetos y restablecieron ellos mismos las vialidades, lo que las autoridades no tuvieron capacidad de hacer.

Algunos propusieron en la creación de grupos de autodefensa, que se encargarían de la vigilancia por turnos y que, en el primer intento de reanudar los bloqueos, el resto de los vecinos y choferes se unirían al instante.

Mientras, a unos dos kilómetros de ese punto, los centroamericanos se reagruparon y aún cuando se desconoce el acuerdo final, comentaron que los bloqueos continuarán pero en otros puntos de la Ciudad y unos opinaron en que caminarán en caravana en las próximas horas y cerraran la Carretera Costera, porque eso les ha funcionado a sus antecesores, ya que el Gobierno Federal los complace de inmediato a todo lo que pidan. EL ORBE / M. Blanco