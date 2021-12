Denuncian Incremento en Robos y Asaltos en Mercado Soconusco

* Delincuentes Merodean a Consumidores.

Tapachula, Chiapas; 16 de Diciembre del 2021.- Debido al abandono en que los tienen las autoridades municipales, los comerciantes del mercado “Soconusco” sufren pérdidas ya que los consumidores se abstienen de visitar ese centro de abasto para no ser presa de asaltos o robos.

Así lo dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE la comerciante, María de Lourdes Gerardo, quien aseguró que la Policía Municipal jamás se da una vuelta por ese mercado y que por eso, los delincuentes andan como si estuvieran en su casa, con toda confianza y a sus anchas, pues no hay ninguna vigilancia policíaca.

Añadió que, a consecuencia de la nula vigilancia, los asaltos y robos se han incrementado hasta en un 80 por ciento, lo que ha provocado que los consumidores prefieran no ir a ese lugar, ante el temor de ser víctima.

Por lo tanto, dijo, los afectados son los comerciantes establecidos, ya que si no llegan los consumidores, sencillamente no hay ventas, y todo se traduce en pérdidas.

Hay una caseta de policía en la esquina del mercado, pero que de nada sirve, porque el elemento que está ahí no tiene autorizado salir para dar un rondín de vigilancia preventiva, sostuvo.

Concluyó al decir que, en cuanto a obras están totalmente abandonados, ya que hay muchas carencias desde hace tiempo (como el arreglo del techo) y aunque han metido oficios solicitando apoyos, nunca les han hecho caso. EL ORBE / Nelson Bautista