Concluye CFE el Año con Denuncias de Pésimo Servicio y Altas Tarifas

* Ahora Ocurren Varios Apagones al Día

Tapachula, Chiapas; 21 de diciembre del 2021.- Desde hace años, el suministro de energía eléctrica que otorga de forma monopólica la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es totalmente pésimo y el cobro que hace a los usuarios por proporcionarles el servicio, aunque sea de clase doméstico, es carísimo.

Así lo manifestó al rotativo EL ORBE el empresario, Arnoldo Morales Barrios, al tiempo de asegurar que el cobro en toda la Costa de Chiapas es muchísimo mayor que lo que se paga en la Ciudad de México, Guadalajara o cualquier otra región del país.

Comentó que ya vivió en ambas ciudades y que lo que pagaba no tenía comparación con el abultado cobro que le hacen en Tapachula, cuando que su casa estaba cerrada y no había nadie que utilizara la corriente eléctrica.

Además, que este asunto del mal servicio y los cobros abusivos que hace la CFE, difícilmente se van a resolver, ya que considera que la gente no se une para protestar con fuerza y hacerse sentir ante las instancias correspondientes.

Asimismo, que es difícil que se resuelva ese asunto ya que, a su juicio, en la paraestatal están más ocupados y preocupados por mejorar el salario y prestaciones de los trabajadores, y no en la calidad de lo que ofrecen.

En torno al servicio, insistió que es pésimo. “Por ejemplo, apenas hace un par de días hubo un apagón y no se puede hablar de que la causa haya sido el viento, la lluvia o la tempestad porque no hubo nada de eso. Es simplemente el mal servicio como un común denominador que presta la CFE en la Costa de Chiapas”.

Puntualizó que son tantos los cortes de suministro al día, que ya la población no sabe cuáles son los factores que lo originan, y que es precisamente en estos tres años cuando más problemas de ese tipo ha habido. EL ORBE / Nelson Bautista