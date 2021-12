Pobladores Denuncian Falta de Alumbrado Público en “Vida Mejor”

* El Ayuntamiento no les Brinda Soluciones.

Tapachula, Chiapas; 21 de diciembre del 2021.- En el fraccionamiento Vida Mejor, que se ubica al sur poniente de la ciudad, las más de mil cien familias que habitan en esa comunidad tienen problemas por falta de alumbrado público, lo que a la postre también provoca total inseguridad.

Así lo manifestó al rotativo EL ORBE, Ana Luisa Aguilar López, en representación de los afectados, quien aseguró que han metido oficios a la autoridad municipal pidiendo solución a este problema, pero que hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta positiva.

Dijo que son muchas familias que viven en ese fraccionamiento y que por eso el ayuntamiento les debería de proporcionar servicios, como el caso del alumbrado público, ya que debido a la oscuridad que impera en el lugar, hay muchos asaltos en las calles y robos en casas habitación.

Agregó que un problema va de la mano con otro. Al no haber alumbrado público, hay inseguridad, pero resulta que la policía municipal para nada se preocupa en prevenir hechos delictivos en el fraccionamiento, ya que no se para por ahí para nada, aunque los llamen.

Señaló que cuando hay un robo o cualquier otro problema de inseguridad, llaman a la policía, pero resulta que la patrulla llega hasta la hora u hora y media, ya cuando no se necesita porque los ladrones ya se retiraron locos de contentos con su cargamento. EL ORBE / Nelson Bautista