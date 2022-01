Continúa Pendiente Reconstrucción de Viviendas Dañadas por Sismo del 2017

* En la Zona Alta de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 02 de Enero del 2022.- La reconstrucción de viviendas dañadas por los sismos ocurridos en Tapachula y en los municipios aledaños en el 2017, sigue pendiente. A las familias perjudicadas las han tenido de una oficina a otra en estos cinco años, para que al final les dijeran que no hay dinero.

Ricardo Laparra, en voz de los afectados del ejido Toluca, en la zona rural norte del municipio de Tapachula, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que las casas se vieron afectadas por el terremoto de ese año y que dos meses después del siniestro llegaron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano (Sedatu), realizaron un censo y les dijeron que después de un año empezarían los trabajos de reconstrucción.

Al cumplirse ese plazo, los afectados empezaron a comunicarse de nuevo con funcionarios de esa dependencia, pero no obtuvieron respuestas hasta dos años después, cuando les dijeran que disculparan pero que no había dinero para esos trabajos y que siguieran esperando.

Así lo hicieron, pero con el paso del tiempo y no recibir respuestas, volvieron a comunicarse y les dijeron que ya no tenían nada que ver con ese tema y que lo tenían que solicitar a la Promotora de la Vivienda en Chiapas (Provich), en donde les dijeron que lo estaban gestionando con el Fondo Nacional para Desastres (Fonden).

Siguieron con su larga travesía en la burocracia gubernamental, una y otra vez, hasta que Provich les informó que el tema ya se tenía que ver en la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), en donde aceptaron que la reconstrucción sigue pendiente, pero que probablemente se atienda en este 2022, aunque no les confirmaron nada.

“El gobierno nos ha traído del tingo al tango, de un lado a otro, sin atender la problemática. Han sido cinco años de de espera y de ruegos, y todo sigue igual o peor”, dijo

En esa comunidad, de acuerdo a su versión, hubo viviendas que se desplomaron por completo y que las familias solo pudieron rescatar sus pertenencias personales. EL ORBE / JC