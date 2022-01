Preocupa a la Población Nueva Escalada de Incrementos en Insumos y Servicios

Tapachula, Chiapas; 02 de Enero del 2022.- En las colonias y en cualquier sector de la sociedad, se percibe una constante preocupación debido a que sus recursos no alcanza para solventar la nueva escalada de incremento de los insumos, la canasta básica y el encarecimiento desproporcionado de los servicios.

Así lo manifestó en entrevista para EL ORBE, Octavio López Méndez, coordinador del Bloque del Movimiento Magisterial Democrático, quien agregó que el sector popular, sobre todo la gente pobre, es la que paga las consecuencias, ya que este fenómeno les afecta mucho y genera que cada día haya más limitaciones y miseria.

Para este año 2022, consideró, la situación pudiera estar más difícil, ya que el dinero que se gana no alcanza para solventar los gastos para sobrevivir.

Asimismo, al agua, al gas, los alimentos y diversos servicios, los cuales han ido incrementado sus precios, dijo, que hacen que las familias tengan muchos problemas porque el dinero que llevan a los mercados ya no les alcanza ni siquiera para comprar lo básico.

Agregó que los servidores públicos se la pasan haciendo declaraciones de que van a componer el mundo, pero hasta el momento no ha habido de parte de ellos una sola gestión convincente para que bajen los precios del agua y los combustibles, tal como anunciaron lo harían desde hace tres años.

De momento todo es caro y de acuerdo a como van las cosas, los productos de manera general van a seguir subiendo de precios, insistió, ya que así ha sucedido siempre, que cada mes de enero hay incrementos generales. EL ORBE / Nelson Bautista