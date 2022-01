Productores de Mamey en la Región Soconusco Sufren Pérdidas del 70%

Tapachula, Chiapas; 02 de Enero del 2022.- Por falta de canales de comercialización, los productores de mamey de la región Soconusco han sufrido pérdidas hasta del 70 por ciento, ya que al no haber compradores, incluyendo a los intermediarios, la fruta se pierde y no hay otra forma de cómo aprovecharla.

En entrevista con rotativo EL ORBE, Braulio Ramírez Vázquez, productor de la zona fronteriza, quien opinó que hace falta que el Gobierno Federal los apoye, no dándoles dinero, sino que despliegue estrategias de cómo motivar a los compradores a que volteen los ojos hacia la región y adquieran la producción local.

Agregó que antes hasta se cruzaban por los caminos los intermediarios -llamados popularmente coyotes-, que andaban en busca de cómo comprar la producción total, pero que ahora no hay un solo de ellos y eso hace que tengan pérdidas importantes.

Asimismo, que en temporadas pasadas gozaban de buenos precios, ya que cada reja tenía un valor de hasta 300 Pesos, pero que hoy en día apenas les pagan los 140.

Según su versión, esos buenos precios eran porque había varios compradores y entre ellos se disputaban el producto, y por eso pagaban mejor.

El mamey, para quienes tienen árboles sembrados y ya en plena producción, es su fuente de ingresos y por lo tanto requieren de los apoyos de Gobierno, sobre todo en el tema de los canales de comercialización, señaló.

Reconoció que hay la propuesta de que, si no obtienen el apoyo que han estado suplicando en estos tres años, tendrán que tirar la producción e iniciar en otros cultivos, o de plano migrar hacia otras regiones en busca de oportunidades. EL ORBE / Nelson Bautista