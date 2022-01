El 2021 Cerró con Inflación más Alta en Décadas: Sector Agroindustrial

* Afecta Poder Adquisitivo en la Región.

Tapachula, Chiapas; 02 de Enero del 2022.- “El 2021 cerró con la inflación más alta en las últimas décadas al superar el 8 por ciento, y eso trae consigo un menoscabo en la economía familiar”, informó el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región Soconusco, Rafael Rojo Galnares.

En entrevista para EL ORBE, pronosticó que para este 2022, se tiene contemplado incremento en los impuestos, y por lo mismo habrá gasolinas más caras, con ello aumentarán los fletes y se reflejará con alzas generalizadas en todos los productos.

Según el empresario agroindustrial se teme que este año que recién inicia habrá una inercia similar en torno a la inflación, “ya que nuestra recuperación económica, contrario a lo que dicen las cifras gubernamentales, no es real, porque venimos de una desaceleración brutal a raíz de la pandemia que todavía no hemos podido recuperar”.

Basado en las cifras nacionales de ese gremio, dio a conocer que antes de la llegada del Covid-19 al país, México estaba estancado con uno por ciento de crecimiento; en el 2021 un decrecimiento de 8 por ciento, “entonces seguimos en números negativos con relación al 2019 y, por lo tanto, el 2022 va a ser un año de cuesta arriba”.

Sumado a eso, calculó que la “cuesta de enero” ahora podría prolongarse hasta mediados del año, “y ahora esperamos que cambie la situación económica mundial por la inflación global, el desabasto de mercancías generados por la pandemia y el problema logístico de transporte de mercancías que tanto nos sigue afectando”.

A manera de ejemplo, comentó que traer un contenedor de China costaba hace un año, mil 600 Dólares, y que ahora las tarifas son de entre 8 y 10 mil Dólares, “entonces eso nos ha impactado enormemente, tanto en el flujo de mercancías, como en el costo de las mismas. El quererlo ocultar o callarlo no significa que no lo estamos viviendo”.

De acuerdo a ese balance, indicó que el sector más afectado de la población es el que menos ingresos tienen, ya que también tiene una capacidad menor de maniobra, ya que tienen que recurrir a créditos muy caros, incluso con pagos semanales, con intereses incluso de hasta el cien por ciento, “y por so serán los más perjudicados, como siempre”.

Lamentó que muchas empresas apenas y lograron sobrevivir con todo lo ocurrido en el 2021 y que por ello se teme que será muy difícil que afronten una cuesta tan larga que se avecina.

Sin embargo concluyó que “lo positivo es que, como siempre en una crisis, siempre hay oportunidades y estas dependen mucho de los sectores productivos y de la capacidad de cada negocio”. EL ORBE / JC