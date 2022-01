A Dos Años de Pandemia, Librerías Quedaron Estancadas en 30% de Ventas

Tapachula, Chiapas; 04 de enero del 2022.- Desde febrero del 2020, cuando llegó la pandemia del mortal virus del Covid.19 a México hasta la fecha, incluido el inicio de este ciclo escolar con mayor actividad presencial en las aulas, la venta de libros quedó estancada en apenas un 30 por ciento de lo que ocurría antes de la contingencia.

Así lo dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE, Elizabeth Ruiz, encargada de la librería “La Ceiba” en la localidad, quien agregó que no obstante el lado negativo de esos dos años, ese sector continúa tratando de sobrellevar las bajas ventas, las mismas que solo sirven para el pago de gastos como la renta, energía eléctrica, teléfono, agua, nómina e impuestos.

Abundó que la demanda ha bajado tanto que, por más esfuerzos que han hecho, no han podido superar ese 30 por ciento, y que de esa manera es muy difícil enfrentar la crisis económica que vive el país y mantener el mismo número de empleados.

Añadió que, el año pasado, los libros de texto fueron los que más se vendieron, sobre todo del nivel secundaria, y en menor proporción las guías de estudios y material didáctico.

También resaltan las ventas de libros de literatura que, tal vez por el confinamiento, la gente hizo que tendiera a la compra de este material para su lectura en casa.

A su juicio, el gobierno federal debería dar apoyos a los comerciantes que fueron afectados por la pandemia en el 2020 y en el 2021, como aquél recurso de 30 mil pesos que dio para algunos hace dos años y que sirvió para solventar las gastos y pérdidas que hubo en ese tiempo.

La entrevistada añadió que para este 2022, ya con el regreso a clases presenciales en las escuelas, espera que sí levante un poco las ventas, no solo en las librerías, sino también en el comercio en general, y que la economía despunte y suba para todos. EL ORBE / Nelson Bautista