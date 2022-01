Desempleo, Pobreza y Pandemia Aumentaron Prostitución en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 04 de enero del 2022.- Por los problemas colaterales que ha originado la pandemia del mortal virus del Covid-10, el grave desempleo y la pobreza extrema que se sigue expandiendo, el 2021 fue el año en que más creció la prostitución clandestina y controlada en la localidad, a niveles históricos.

Así lo dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE, Cristian Gómez Fuentes, responsable del Centro Comunitario de Atención a Mujeres de la Calle, quien aseguró que incluso muchas de la comunidad haitiana, ante las pocas oportunidades que tenía de trabajo, optó también por dedicarse al trabajo sexual.

Al hacer un balance, indicó que en los últimos 12 meses hubo menos casos de sífilis en el municipio, comparado con lo ocurrido en el 2020. Mientras que, en el tema del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) hubo una alerta, ya que se detectaron 27 nuevos casos en trabajadoras sexuales.

Señaló que las haitianas no solo incursionaron en esas actividades, sino también migrantes de infinidad de nacionalidades, como República del Congo, Uganda, Honduras, El Salvador, Guatemala, entre muchas otras naciones.

Opinó que el gobierno debería darle atención a este sector de trabajadoras sexuales, porque se trata de personas de muy escasos recursos que no tienen otra forma de ingresos y que por necesidad se ven obligadas a la prostitución callejera.

Dejó en claro que, desde que inició la pandemia, el gobierno no se ha preocupado por ese sector y que no les ha dado ningún apoyo.

Los apoyos que las sexoservidoras han recibido en estos tres años, según su versión, son por la agrupación Brigada Callejera, como despensas, medicamentos, consultas gratuitas, estudios de laboratorio y otros.

Puntualizó 1ue durante el 2021 fueron entregadas más de cuatro mil despensas a las trabajadoras sexuales de la localidad, como un apoyo en tiempo de crisis. EL ORBE / Nelson Bautista