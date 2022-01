Piden Indocumentados Otras Alternativas Para Que Los Dejen Salir de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 04 de enero del 2022.- Indocumentados de distintos países que se encuentran varados en esta ciudad, reiteraron su llamado al Instituto Nacional de Migración (INM), para que se busquen otros mecanismos para trasladar a migrantes a diversas partes del país, luego de que ese programa concluyó en diciembre pasado..

Indicaron que, tras haber emitido los últimos oficios de salida la semana pasada a miles de migrantes, ahora los extranjeros que han quedado en la ciudad, se sienten atrapados nuevamente en Tapachula.

Josefina Palma Valenciano, de nacionalidad cubana, explicó a EL ORBE que está inconforme por la manera de actuar de parte del INM en México, además de lamentar que no entregaron documentos QR a todos por igual.

“Nosotros estuvimos ahí, esperando semanas, pero no pudimos obtener ese papel para movernos a alguna entidad donde Migración envió a las demás personas”, indicó.

Además denunció que las autoridades federales en el país no están respetando los derechos humanos de los migrantes, incluso acusó al INM que están rompiendo los papeles que expide la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Asimismo, que agentes de esa misma dependencia están ingresando a diversos hoteles de la ciudad para hacer operativos caza-migrantes que estén hospedados y llevárselos presos como si fueran criminales.

“Nosotros llegamos a Tapachula pidiendo una respuesta para tener papeles, porque si ya dieron documentos a otras personas que llegaron a la frontera, también queremos lo mismo y no quedar estancados en Tapachula”, dijo.

Por eso pidieron a las autoridades que les brinden los oficios de salida QR para movilizarse y reunirse con sus familias, ya que de no tener respuesta, advirtió que acudirán a los amparos federales o tomar otras medidas para salir de Tapachula y dirigirse a otras regiones del país o a la frontera con Estados Unidos. EL ORBE / M. Blanco