Detectan Brote de Enfermedades en Migrantes

* Debido al Hacenamiento que Están Expuestos.

Tapachula, Chiapas; 10 de Enero del 2022.- Migrantes que se encuentran varados en este municipio confirmaron que han empezado a resentir diversas enfermedades debido al hacimiento al que están expuestos, ya que tienen que rentar una vivienda entre muchos o permanecer en algún albergue donde existe una gran aglomeración de personas.

Dijeron a EL ORBE que, en esta Ciudad, muchas de las mujeres migrantes de diversas nacionalidades han reportado enfermedades respiratorias, como tos y gripa que ha repercutido en sus familiares.

“Hoy amanecí con infección en la garganta y fiebre, eso me preocupa y por eso, estamos pidiendo al Instituto Nacional de Migración (INM), que nos ayuden en el trámite de nuestros papeles y nos dejen ir”, dijo una de las agraviadas.

Otra de ellas dio a conocer que les han externado que la retención de los migrantes en Tapachula es para su bienestar. Sin embargo, señala que no se cuenta con ello si las autoridades no brindan empleo o los dejan circular.

El tema de las enfermedades es preocupante, porque hay muchos niños enfermos, sobre todo con diarrea y fiebre, sumándose la falta de atención medica y estar detenidos en Tapachula complica todo, indicó.

Manifestaron que los que han presentado el oficio de salida QR, se los rompen, ya sea al llegar a los retenes o en la Ciudad.

Sergio Mandujano, de Nicaragua, denunció que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, golpean al 90 por ciento de los hombres y a las mujeres las tienen encerradas durante más de 20 días.

«Si son nicaragüenses y no pueden ser deportados, a los migrantes los sueltan a medianoche o en la madrugada y a los demás los repatrían de manera inmediata», afirmó.

Además, “si nos van a detener que no abusen de nosotros, porque estamos en territorio nacional de manera pacífica buscando documentos que se han negado a la comunidad migrante”.

Van a esperar la caravana de migrantes o van a buscar alguna alternativa para salir de Tapachula, indicaron, porque no pretender seguir «encarcelados» hasta seis meses que dura el proceso de regularización migratoria. EL ORBE / M. Blanco