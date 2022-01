Confirman Funerarias Primeros Decesos por Covid-19 en Tapachula

* Dos Defunciones en Enero.

Tapachula, Chiapas; 14 de enero del 2021.- De acuerdo a dos de las funerarias más grandes en la localidad, en los primeros días de este mes de enero ya han empezado a atender los servicios para fallecidos a causa del mortal virus del Covid-19 en Tapachula, según el acta de defunción presentada por los familiares.

Por ejemplo, Antonio Zapata León, director de Funerales Bravo, dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que, durante el 2021, hubo altas y bajas en el número de decesos por esas causas y que los meses más críticos se vivieron entre mayo y agosto, mientras que los más bajos fueron noviembre y diciembre, y que mucho se debió a que la población bajó la guardia y dejó de protegerse.

En el caso de ellos, comentó que en esos 12 meses recibieron unas 300 peticiones para cremaciones o inhumaciones por coronavirus, sin contar las de otras causas.

Indicó que en los documentos oficiales de defunción no viene especificado que tipo de variante de Covid-19 fue el causante de la muerte del paciente, «pero si nos seguimos descuidando o si olvidamos esta dinámica de usar cubrebocas, de no llevarnos las manos a la cara y del tema de las aglomeraciones, creo que podemos caer en algo como lo que se vivió en 2020 y 2021».

En esa funeraria, reveló, tan solo en la primer semana de enero ya había dos decesos por esos motivos, ambos de personas adultas de Tapachula.

Basado en un estudio realizado en el Reino Unido, señaló que la variante Omicron, que es la que una de las que está circulando en México, es mucho más contagiosa que sus antecesoras, «y por eso debemos asumir cada uno nuestra responsabilidad para que no nos sigamos contagiando y creer que, no nos va a pasar nada o que serán muy leves, porque esto puede transformarse en lo que se vivió en el 2020 y 2021 y ya no podemos regresar a esa parte».

Reconoció que gracias al plan de vacunación impulsado por el gobierno federal y el del estado, «los infectados con el virus ya no tienen que estar corriendo por un tanque oxígeno o por medicamentos especiales que no habían por ningún lado, aunque también es importante no automedicarse, porque en la gran mayoría de los casos son mentiras».

Por su parte, Moisés Leyva, encargado de Velatorio Tapachula, dijo a este rotativo que ellos contabilizaron unos 40 casos durante el 2021.

Para atenderlos, según comentó, el personal tenía que cumplir de manera estricta toda una serie de medidas sanitarias, con trajes de bioseguridad, líquidos especiales, entre muchos otros.

Aunque la gran mayoría de los decesos que han atendido hasta ahora son de Tapachula, indicó que también hubo de los municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Huehuetán o de Mazatán, que en global fueron alrededor de unos 20 requerimientos durante el 2021. EL ORBE / JC