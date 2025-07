Preocupante el Nivel de Complicidad de Funcionarios con el Crimen Organizado

*Señalan Abogados de la Región

*Diferentes cuerpos de seguridad en México y EU, aseguran que Adán Augusto tiene vínculos con el grupo delictivo La Barredora.

Tapachula, Chiapas; 26 de Julio del 2025.- “Tanto la inteligencia militar como la DEA, la Procuraduría y otras organizaciones de seguridad en nuestro país, han determinado, han investigado y han concluido que Hernán Bermúdez Requena exsecretario de Seguridad en Tabasco en el periodo del exgobernador Adán Augusto, es el que creó el cartel de La Barredora”, señaló Manuel de Jesús Márquez González, doctor en derecho, miembro del Colegio de Abogados del Soconusco.



1 de 2

Esta situación es preocupante, destacó, y las autoridades deben de llegar al fondo de las investigaciones en torno a este caso.Y es que dicho grupo delictivo no solo provocó violencia e inseguridad en Tabasco, también están involucrados en ataques armados en Chiapas y Veracruz, por ser Estados vecinos. En donde en el caso de Chiapas, a dicho grupo delictivo en mención se le atribuyen actos de violencia e inseguridad en la zona de Pichucalco y Palenque.“Todo este andamiaje o estructura criminal que ha habido y que existe hasta hoy, y que desde luego tenía conocimiento pleno de qué era lo que hacía su secretario de Seguridad, don Adán Augusto sabía qué hacía, porque él mismo lo expresó cuando atacaban o perseguían a García Luna, que fue secretario de seguridad pública en el país, en el sexenio de Felipe Calderón. Lo decían ellos, ¿cómo no va a saber qué es lo que hace su secretario de seguridad?”, expuso.El especialista en Derecho manifestó que las diferencias entre el caso de García Luna y el de Hernán Bermúdez, es que el primero está acusado de malversación de fondos, de tráfico de influencias, de enriquecimiento ilícito. Pero no de narcoterrorismo, no de encabezar cárteles.“En la actualidad -dijo- Hernán Bermúdez Requena, es perseguido por construir el grupo criminal ‘La Barredora’, que es el cartel de Tabasco, y formar parte de otros carteles como el que se formó en el norte del Estado de Chiapas y en Veracruz. Y será la autoridad investigadora, el fiscal del Ministerio Público, quien determine la culpabilidad”.Agregó que ese grupo de políticos de Tabasco amasó en el sexenio pasado un gran poder político y económico, conocido como “el grupo Tabasco”, y que hoy está siendo investigado ya que también tuvo injerencia en Chiapas y Veracruz.Consideró que los funcionarios de la 4T no salieron igual que los anteriores funcionarios, salieron peor. EL ORBE/ Mesa de Redacción