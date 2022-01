Descartan Nuevo Cierre de Templos Religiosos por Cuarta Ola de Covid

* Afirma la Diócesis de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 16 de enero del 2021.- A pesar de los anuncios donde se prohíben en Chiapas las reuniones en centros recreativos y algunos otros espacios públicos por la cuarta oleada de contagios del mortal virus del Covid-19, esta vez por la variante Ómicron, se considera que esto no operará en cuanto se refiere a los templos religiosos, los cuales de momento van a continuar abiertos al público.

De acuerdo al sacerdote, Martín Moreno, vicario de la Diócesis de Tapachula y párroco de la iglesia «San Agustín», los templos católicos de la región van a continuar abiertos, a pesar de la presencia de esta nueva sepa, «pero siempre tomando en cuenta los protocolos de sanidad y prevención contra los contagios».

En entrevista para el rotativo EL ORBE, aseguró que el gobierno federal ha dicho que no es conveniente llegar otra vez al cierre de actividades esenciales, como el comercio, mercados u oficinas, por la crisis económica que representa pero que está afectando muy duro a la población mundial, sin que México sea la excepción.

En el caso de las iglesias, consideró que no habrá cierre de ellas en tanto se esté cumpliendo con las normas de prevención sanitaria recomendada por la Secretaria de Salud, aunque las autoridades tienen la última opinión.

Aceptó que, en estos últimos días, ya hay en la Diócesis un párroco que dio positivo al coronavirus, así como cuatro ministros. Sin embargo, informó que estas personas están aisladas y no tienen contacto con nadie del público en general, y mucho menos que asistan a las iglesias a donde normalmente prestan sus servicios.

Agregó que el párroco y los ministros de la diócesis contagiados se encuentran bien, y que momento no presentan cuadros de riesgo o de mayor peligro.

Finalmente invitó a la población en general a sumarse a la lucha en contra del Covid-19, tomando las medidas necesarias como el uso del gel y de cubrebocas, además de seguir tomando la sana distancia y el no generar reuniones masivas innecesarias, porque siguen resultando personas con esta enfermedad. EL ORBE / Nelson Bautista