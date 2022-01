Guatemala Logra Contener la Caravana de Migrantes que Partió de Honduras. En Tapachula Grupo Antipandillas Realiza Megaoperativo y Detiene a 4 Maras

* ANTE EL CLAMOR DE LA POBLACIÓN Y DE LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, LAS AUTORIDADES IMPLEMENTARON REDADAS PARA COMBATIR A LA DELINCUENCIA, EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO.

Tapachula, Chiapas; 16 de enero del 2021.- Las fuerzas militares y policiacas del gobierno de Guatemala lograron contener a la caravana de migrantes que había partido desde Honduras y llegado a la franja limítrofe entre ambas naciones en la noche del viernes.

En su intento de querer entrar a territorio chapín por la fuerza, los indocumentados protagonizaron un enfrentamiento con los uniformados que se prolongó hasta la madrugada de este domingo.

En el balance de los saldos, se confirmó que hay lesionados en los dos bandos, aunque la parte de los policías fue la que tuvo más bajas, luego de que la turba del flujo migratorio ilegal arremetió a pedradas y botellazos a los guardianes del orden, que no tuvieron otra más que cubrirse de los golpes para poder seguir cumpliendo con las órdenes recibidas de salvaguardar la soberanía nacional y no permitir la entrada a extranjeros sin prueba PCR.

En el informe preliminar de los hechos, se dijo que cientos de indocumentados no pudieron consumar su cometido de entrar ilegalmente a Guatemala, para caminar hasta llegar a su destino final, que era Tapachula.

Se confirmó que alrededor de 10 elementos terminaron lesionados y requirieron atención médica, pero no se pudo precisar cuántos migrantes resultaron en situaciones similares.

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (IGM), reconoció que muchos centroamericanos pasan todos los días ese punto, pero respetando los controles migratorios y de bioseguridad

También informó a los medios de comunicación e la tarde de este domingo que, después de la trifulca, 86 personas fueron retornadas al no llenar los controles migratorios.

Las autoridades gubernamentales, explicaron que quienes pretenden obviar el cumplimiento de leyes migratorias y normas del país, no lograron.

Por su lado, agentes de la Policía Nacional Civil localizaron a 27 ciudadanos hondureños en el kilómetro 229 de la ruta Interamericana, jurisdicción de la frontera Agua Caliente, en el departamento de Chiquimula, quienes ingresaron al país sin cumplir con los requisitos obligatorios, por lo que también fueron puestos a disposición del IGM.

Otros indocumentados que habían ingresado de igual manera, optaron por abandonar el país de manera voluntaria, se entregaron a las autoridades para ser trasladados en unidades de la PNC y del Ejército de Guatemala hacia la frontera con Honduras, en calidad de asistencia civil.

Al cierre de la edición, se mantenía la presencia del Ejército, de la Policía y Migración de Guatemala, ya que al otro lado de la frontera permanecían cientos de migrantes en espera de una oportunidad para un segundo intento de cruzar ilegalmente.

En el kilómetro 302 de la ruta frontera Cinchado, en la jurisdicción de Puente Montagua, en Puerto Barrios, izabal, también se realizan operativos conjuntos para evitar el paso de migrantes provenientes de Honduras.

Ahí, se han identificado a camiones de pasajeros que se trasladan de la frontera de Honduras a Guatemala donde se está verificando que las personas cuenten con la documentación correcta para ingresar y circular. EL ORBE / M. Blanco

Grupo Antipandillas Despliega Operativo

Contra Maras Que Operaran en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 16 de enero del 2021.- El Grupo Interinstitucional Antipandillas del gobierno del Estado desplegó un macro operativo en las últimas 72 horas en la localidad, para la ubicación y detención de miembros de las bandas delictivas de maras, tanto de la Salvatrucha-13 como de la Barrio 18, el cual ha dado excelentes resultados con la detención de varias personas con armas y drogas.

Algunas de las acciones se llevaron a cabo en la zona rural baja de este municipio, por ejemplo en la comunidad «El Manzano», en donde se detuvo a un hombre y dos mujeres que portaban armas de fuego y drogas.

Los detenidos fueron identificados como Daniel N, de 24 años de edad; Marilin N, de 28; y Leticia Verónica, de 23, todos de nacionalidad mexicana, quienes confirmaron ser activos de la Barrio 18.

A la hora de que fueron revisados por los uniformados, de acuerdo al reporte, llevaban consigo dos armas de fuego tipo escuadra, calibre 9 milímetros, con sus respectivos cargadores y 12 cartuchos útiles cada una.

Además, 70 bolsitas de plástico en cuyo interior había una hierba verde y seca con todas las características propias de la marihuana, y por ello fueron asegurados y puestos a disposición de un fiscal del Ministerio Público para que se deslinden las responsabilidades.

Mientras que, al norte de la cabecera municipal, el Grupo Antipandillas detuvo a otro integrante de la Barrio 18, que llevaba consigo 40 bolsitas de marihuana y dijo ser chofer de una unidad colectiva del servicio público en la localidad

Los primeros informes señalan que los uniformados realizaban las acciones justo en la prolongación de la Avenida Central Norte, a la altura del Colegio Izapa.

En esos momentos, un joven de 27 años de edad, identificado como Carlos Alberto N, alias «El Pacheco», caminaba por la avenida, pero al ver la presencia de los policías decidió correr y por lo mismo fue detenido más adelante. Al revisarlo corporalmente se le encontraron tatuajes alusivos a la banda, además las 40 bolsitas con marihuana.

Al ser cuestionado sobre sus actividades actuales, señaló ser conductor de una unidad colectiva en la ruta Galaxias-Estación, de esta ciudad.

Ante esos hechos, el asegurado y la droga fueron puestos a disposición de un fiscal del Ministerio Público en la Fiscalía de Distrito fronterizo, por el delito contra la salud, en su modalidad de posesión simple.

Por la noche de este domingo se confirmó que esas mismas personas están siendo investigadas por su probable participación en las agresiones cometidas a choferes de la ruta Indeco-Cebadilla en días pasados.

Cabe recordar que entre el 2004 y 2005, los grupos de maras también emigraron a Tapachula luego de que fueron perseguidos por las autoridades de Honduras y El Salvador, y tomaron a la ciudad como centro de operaciones.

En ese tiempo se incrementaron de manera considerable los asaltos, robos, ataques sexuales, extorsiones, asesinatos, el narcomenudeo, robos de vehículos y motocicletas, entre otros delitos, mientras que la sociedad cayó en pánico y exigía resultados inmediatos.

Ante ese panorama, las autoridades de los tres niveles de gobierno pusieron en marcha una redada contra ese tipo de delincuentes. Para ello recorrían todas las calles de las colonias populares y revisaban que los sospechosos no llevaran tatuajes alusivos a ambas bandas.

De esa manera, fueron asegurados a muchos con armas y drogas, la mayoría de Honduras y El Salvador, además de que infinidad de ellos resultó con órdenes de localización y aprehensiones giradas en sus países de origen, y por lo mismo fueron asegurados y entregados a las autoridades de esas naciones.

Unos más ya eran buscados en territorio mexicano por esos y otros delitos, por lo que fue el periodo en el que más delincuentes fueron detenidos y se lograra que los delitos disminuyeran a los más bajos en los últimos 20 años.

Por ello se espera que las autoridades realicen operativos similares y confronten a esas bandas que tienen azolada a la región con asesinatos y extorsiones para el desarrollo de sus actividades ilícitas, además de enviciar a jóvenes y niños con drogas.

También hay la esperanza de que los organismos de derechos humanos no intervengan en estas redadas, porque solo han servido para defender a los delincuentes y se olvidan del resto de la sociedad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello