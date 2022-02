Denuncian más Afectados por Fraude en Recursos de Becas “Benito Juárez”

* Alumnos del COBACH en el Ejido Río Florido.

Tapachula, Chiapas; 10 de febrero del 2022.- Así como lo dio a conocer el rotativo EL ORBE en la víspera en torno a la desaparición de los recursos de las becas «Benito Juárez» en preparatorias de Tapachula, este jueves padres de familia del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), del plantel 043 ubicado en el ejido Río Florido, al sur de la ciudad, también protestaron por las mismas causas.

Berenice Vázquez, en voz de los inconformes, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que están en desacuerdo con todo lo que está sucediendo con esos apoyos económicos del gobierno federal, porque asegura están haciendo mal uso de ellos.

Recordó que a principios del año pasado presentaron todos los documentos que les requerían para dar de alta a los alumnos como beneficiarios de ese programa. Para ello acudieron a las oficinas federales ubicadas al sur de la localidad, en donde los funcionarios, supuestamente, guardaron datos muy confidenciales de los beneficiarios para que les sirvieran de contraseñas para retirar los recursos que les depositarían a un banco.

Sin embargo, desde el año pasado el gobierno federal les envía un correo electrónico para notificarles que el dinero ha sido puntualmente depositado, pero cuando se presentan a cobrarlos, les informan que esos recursos ya fueron retirados momentos después de ser liberados, pero la contraseña solo la sabía el funcionario que dio de alta la solicitud, y el beneficiario.

«Estamos viendo que hay corrupción, porque no nos quieren dar solución. Nos vienen a explicar los procesos que se tienen que hacer para poder capturar los datos, estamos presentando a alumnos que han sido desfalcados, donde a la hora que quieren ingresar, el número telefónico y el correo electrónico que han ingresado los estudiantes ya han sido cambiados, o sea, la contraseña y las preguntas que aparecen no fueron las que se anotaron», recalcó.

Según les han contestado los empleados federales, sin tener una justificación científica o investigación formal, que sencillamente los hackearon las cuentas, que ya no se puede hacer nada y que el dinero que se extravió durante todos estos meses, ya está perdido y no se puede recuperar de ninguna manera.

Una vez que EL ORBE llevó a la opinión pública en su edición impresa y digital del miércoles en torno a lo que está pasando con esas becas y los graves problemas de corrupción que se pudieran estar dando en esa dependencia, han empezado a denunciar mucho más casos.

Los afectados, que pudieran ser miles, se están organizando para que en las próximas horas presenten su denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables.

Además, hay la propuesta de viajar a la Ciudad de México para que en la conferencia de prensa mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador, le presenten toda la documentación del bochornoso caso. EL ORBE / JC