Indocumentados Realizan Procesión y Vigilia en el Centro de Tapachula

* “O Papeles o Caravana”.

Tapachula, Chiapas; 10 de febrero del 2022.- Cientos de Indocumentados que se encuentran varados en el municipio y una veintena de ellos que asegura están en huelga de hambre, realizaron en la noche de este jueves una procesión en el centro de la ciudad con velas y cantos para pedir al gobierno mexicano que agilice las visas y documentos para dejar a Tapachula.

Está caminata, partió del centro y recorrió la octava avenida norte y sur, hasta la 12 poniente, para luego regresar sobre la sexta sur hasta llegar al parque central.

Durante su movilización, pedían visas humanitarias y libre tránsito, o implementar una caravana debido a la negativa de ser atendidos por la delgada del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, Paola López Rodas.

El migrante de Venezuela, Juan Carlos Ortegano, que participó en esa movilización, informó que ofrecieron esta vigilia para que les ayuden con los oficios de salida el QR y las visas.

“Ya es demasiado. La verdad no sé porque nos quieren tener aquí, porque Migración tiene el poder de darnos la visa humanitaria o un oficio de salida para que nos movilicemos, dijo.

En tanto que el migrante de Honduras, Mauricio Linares, quien viaja con dos amigos más, indicó que participo en esta procesión para que las autoridades ayuden a los migrantes para otorgarles las visas

“Nosotros queremos una visa humanitaria para poder llegar a nuestro destino que es Monterrey”, reveló al calcular que en Tapachula son alrededor de unos 10 mil migrantes que buscan esos documentos,

Por su parte, Irineo Mujica Arzate, director de Pueblos Sin Fronteras, advirtió a las autoridades mexicanas que si el INM no brinda los documentos a los migrantes, habrá caravana con destino a la Ciudad de México.

Los migrantes han señalado que se van a ir en caravana, porque las autoridades de Migración encabezados por la señora López, los han estado engañando al otorgarles tarjetas regionales, pero para permanecer en Tapachula.

«He evitado a toda costa, pero vamos a tener que salir en caravanas, porque no hay de otra, o se sientan a dialogar o nos vamos en caravanas», sentenció Mujica.

Luego de realizar esta procesión y vigilia, regresaron al parque Benito Juárez, donde dormirán y retomarán sus protestas en las próximas horas. EL ORBE / M. Blanco