Reconocen Tablajeros que Básculas en Mercados de Tapachula Están Alteradas

* Ante la Ausencia de la PROFECO.

Tapachula, Chiapas; 10 de febrero del 2022.- Las básculas de algunos locatarios de los mercados de la localidad están arregladas de tal manera que marcan kilos que en realidad es menos de lo vendido, pero no hay una oficina que vigile esos abusos, porque las instalaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) que estuvieron instaladas en Tapachula en los sexenios pasados, ahora se la llevaron a Tuxtla Gutiérrez.

Fidel Aguilar López, comerciante del mercado General Sebastián Escobar, lamentó que ya no esté esa dependencia en la localidad y que tampoco exista otra en donde quejarse, «y es muy difícil que el personal de PROFECO viaje de la capital del Estado a Tapachula, para vigilar los precios, verificar las básculas y atender otras anomalías.

Reveló que han llegado personas a quejarse sobre que les han vendido kilos incompletos de diversos productos y lo único que se puede hacer es decirles que denuncien en la administración de los mercados, porque no hay más.

Dijo que se han presentado casos en los que las amas de casa pagan por cuatro kilos, pero que les están dando 850 gramos menos, incluso reconoció que esas prácticas fraudulentas también se dan en el Sebastián Escobar.

«La situación de que ya no está Profeco acá, sino en Tuxtla Gutiérrez y por eso a mucha gente se le hace difícil poner su queja, independientemente que la cultura de la denuncia es muy poca», comentó al señalar que el sector empresarial ha insistido para que el gobierno federal restablezca esas oficinas en Tapachula.

Al preguntarle sobre la frecuencia en que se realizan esos abusos, que no es otra cosa más que un robo a las familias, contestó que es seguido, sobre todo en quienes ya tienen esa mala costumbre.

Consideró que esa es una situación muy preocupante no solo por el fraude que se comete, sino también porque las familias se encuentran en una situación económica muy difícil.

Los mayores problemas, según su versión, se han dado en la venta de carne de cerdo y vacuno, así como de otros productos de la canasta básica.

En el caso de los inspectores de la Profeco, puntualizó que desde que se fueron a Tuxtla Gutiérrez, llegan a Tapachula a realizar operativos cada dos meses. EL ORBE / JC