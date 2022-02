¡MIGRANTES CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS!

*LOS INDOCUMENTADOS EN EL CENTRO DE TAPACHULA PRESENTAN DIVERSOS PADECIMIENTOS CONTAGIOSOS, AFIRMA ORGANIZACIÓN HUMANITARIA CADENA AC.

Tapachula, Chiapas; 10 de febrero del 2022.- En el centro de la ciudad, es demasiada la cantidad de personas que tienen enfermedades respiratorias, informó, Víctor Manuel Pérez Ruiz, médico general de la organización humanitaria y sin fines de lucro, Cadena A.C.

Informó que un 95 por ciento de los casos que se atienden en todo Tapachula a la población migrantes presentan enfermedades respiratorias, mientras que el resto son infección de la piel, diarreicas o enfermedades contagiosas.

De acuerdo al especialista, las personas que más se enferman son los adultos que contagian a los niños ya que por lo general están acompañados de los padres, entonces la transmisión es directa.

“Nosotros no traemos exámenes de laboratorio donde podamos descartar una probable infección por Covid-19 o de algunas de las nuevas variantes”, detalló.

Asimismo, que los migrantes se quejan de que los mandan a los centros de salud y ninguno los atiende, son ignorados y los excluyen. Por ejemplo, cuando requieren hacer estudios que no pueden pagar para no atenderlos.

“Se ve una desigualdad social grande en la parte socioeconómica en la que el migrante se ve percibido como el ciudadano mexicano, por lo que hay cierto rechazo a la comunidad extranjera a pesar de que Tapachula es una de las ciudades que ha convivido con ellos”.

Por otra parte, dio a conocer que estarán brindando atención médica en las colonias aledañas donde se encuentra la población migrante que tienen situación de vulnerabilidad o algunos factores de riesgo para tener enfermedades.

E incluso, se están realizando recorridos de lunes a viernes para atender a las comunidades donde la atención médica y dental, ha sido descuidada. EL ORBE / M. Blanco