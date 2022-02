Migrantes Varados en Tapachula Preparan Más de 10 Mil Amparos

*Para Poder Avanzar a Otros Estados.

Tapachula, Chiapas; 10 de febrero del 2022.- Un veintena de migrantes mantiene su huelga de hambre que iniciaron desde la semana pasada, además de que están encadenados en el parque Benito Juárez, aunque ahora notificaron que han iniciado a recaudar documentos para tramitar más de 10 mil amparos judiciales para evitar ser asegurados en las redadas y deportados a sus países de origen, y poder irse de la ciudad.

Los extranjeros, provenientes de Nicaragua, Venezuela, Haití, Cuba, África, Haití y otros países, se están organizando para llevar esos documentos ante los jueces federales y se tramiten los amparos.

Fátima Morales, migrante de Honduras, informó al rotativo EL ORBE que se encuentran recibiendo las solicitudes de cada uno de los migrantes para ese proceso judicial y, de igual forma, los papeles para aquellos que no los han entregado a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), ya estén registrados en la lista que se tiene. De acuerdo a su información, solo en un día han recibido más de 2 mil documentos para los amparos.

Por su parte, Ricardo Zepeda, de Nicaragua, indicó que están y ordenando a las personas que están en el centro de la ciudad. «La idea es tener los papeles para poder empezar con la escalada de amparos para todos los extranjeros. Ahora estamos pidiendo la copia de pasaporte, hoja de Comar, copia de cedula, se juntan y se registran, sin cobrar un solo peso a la población migrante”, detalló.

Calculó que, tan solo del lado de los nicaragüenses, se podrían recolectar unos mil 200 papeles para pedirles a los jueces que no los detengan o deporten, porque en su país los mantienen reprimidos.

En esta ciudad han empezado a firmar para que el gobierno federal les brinde el libre tránsito y puedan salir de Tapachula, hacia cualquier parte de la República Mexicana.

“Lo que se le está solicitando a los jueces es que le indique al Instituto Nacional de Migración que atienda a los migrantes, en un término de 30 días para que resuelva esa situación», apuntó.

La gran mayoría de los migrantes están viviendo en los parques, porque ya no caben en los albergues y porque en los hoteles ya no los quieren recibir, ya que llega el INM y la Guardia Nacional, entran a las recámaras y se los llevan.

Este jueves se cumplieron 10 días ininterrumpidos de protestas de parte de los indocumentados en el centro de Tapachula. EL ORBE / M. Blanco