Anuncian Migrantes que Seguirán en Protesta Hasta que los Atiendan

Tapachula, Chiapas; 15 de febrero del 2022.- Un grupo de migrantes informó a los medios de comunicación que van a continuar sus protestas este miércoles, a las afueras de las oficinas migratorias en esta ciudad, con el argumento que las autoridades federales siguen con su negativa de atenderlos para que puedan dejarlos salir del estado.

La Subdelegación del Instituto Nacional de Migración (INM), al sur de la ciudad, se ha convertido en el nuevo centro de protestas y manifestaciones de los indocumentados, quienes aseguran que lo único que piden es salir de esta ciudad de manera legal y que les permitan avanzar por territorio mexicano.

Irineo Mujica Arzate, director de Pueblos Unidos Migrantes (PUM), reconoció que están en una situación preocupante, por lo que van a mantener las protestas.

Manifestó que cocerse los labios, de parte de los migrantes, es un grito de desesperación de querer salir de Tapachula y una impotencia por no haber solución.

Sostuvo que las autoridades están otorgando un documento de días para poder regularizar su situación, lo cual no les dan el tiempo necesario.

“Tomaron las listas de las personas y no quieren atenderlos. Por esa razón, se continuará protestando hasta que se tenga una solución”, adelantó.

En las oficinas de esas oficinas migratorias se mantienen extranjeros esperando resolución para sus demandas.