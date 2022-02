Por Incapacidad del INM, Miles de Migrantes se Mantienen Varados en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 15 de febrero del 2022.- Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que, por la incapacidad del Instituto Nacional de Migración (INM), miles de migrantes siguen varados y no pueden salir de Tapachula.

Azael Velázquez Agustín, secretario de la organización «5 de mayo», dijo al rotativo EL ORBE que la culpa no la tienen los migrantes, sino el mismo gobierno federal, que por un acuerdo internacional permite tránsito de estas personas de manera irregular, pero por eso empiezan a regularizar a quienes no deben»

El problema de la sociedad en general por el problema de los migrantes, apuntó, viene en un momento dado a poner en riesgo la situación laboral, la cual está en detrimento en la entidad y aparte protegido por las autoridades.

Asimismo, que la llegada de miles de indocumentados pone en riesgo la condición social de la población en Tapachula y del resto del país.

Según su opinión, con la presencia de los migrantes se tiene también inseguridad pública, «aun cuando no se sabe quiénes son los responsables de ese tema, si son los extranjeros o los delincuentes que ya existen»

Puntualizó que, «si en un momento dado no se pone orden en el tema migratorio y en el de seguridad, esto puede terminar en un estallido social por la situación precaria economía de que se está viviendo”. EL ORBE / M. Blanco