Mediante Operativo del INM y la Guardia Nacional, Detienen a 22 Migrantes en el Centro de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 17 de Febrero de 2022.- En operativo realizado en esta Ciudad por elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, se detuvo a 22 migrantes de diferentes nacionalidades, que no portaban documentación que les permitiera estar de manera legal en este país.

El informe, que dio a conocer esta acción, agrega que en el citado operativo realizado en el Sendero Peatonal y en los Parques Bicentenario y “Miguel Hidalgo”, los elementos del INM utilizaron cinco vehículos tipo Urvan, en tanto que los de la GN lo hicieron a bordo de dos unidades tipo camionetas.

Se indicó que sobre la Cuarta Avenida Norte y Sendero Peatonal, en uno de los hoteles aseguraron a seis migrantes, mientras que en las calles fueron aseguradas otras 16 personas migrantes que no contaban con sus papeles de legal estancia en el país.

En el informe también se dice que fueron los empresarios de Tapachula quienes han solicitado los operativos, debido a que muchos turistas evitan ir al centro al ver la presencia de tantos migrantes, por lo que optan por acudir a las plazas y no acuden al centro de la Ciudad a hacer sus compras.

Asimismo, se explicó que en muy pronto se realizará la repatriación segura y ordenada de migrantes hondureños, salvadoreños y nicaragüenses que no acreditaron su legal estancia en el país.

De igual forma, se informó que en lo que va de este mes de Febrero, el INM ha asegurado a alrededor de 155 migrantes de diferentes nacionalidades, quienes no acreditaron su legal estancia en el país, además de señalar que operativos van a continuar en Tapachula para detectar a migrantes indocumentados. Mesa de Redacción