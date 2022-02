Asciende Chiapas al Tercer Lugar Nacional en Maltrato de Animales

* Activistas Protestan en Palacio Municipal.

Tapachula, Chiapas; 23 de febrero del 2022.- Chiapas ascendió al tercer lugar nacional en la lista de las entidades con el mayor número de denuncias por maltrato animal. Por ello, un grupo de activistas protestaron este miércoles en las instalaciones de la alcaldía local.

Miembros de la agrupación “Defensoría Animal MOC, AC.”, con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, arribaron a esta ciudad en busca de que se impongan las sanciones a los infractores, informó Frany Garibaldi, en voz de los manifestantes.

Comentó que arribaron para indagar sobre el caso de una persona rescatista de animales de la calle, que finalmente les dio mal trato y los abandonó, según se enteraron en la edición virtual del rotativo EL ORBE.

Dijo que, por fortuna, se han formado muchos grupos de rescatistas o de ciudadanos que se proponen el cuidado o defensa de los animales, y que esto generó la búsqueda intencionada de casos, para que disminuya esa conducta.

Recordó que en la entidad existe la Ley de Protección a la Fauna, pero solo es administrativa y que solo habla de sanciones económicas, de cinco a cien días de salario mínimo o 36 horas de arresto. Es decir, no da más porque el maltrato animal no se tipifica como delito penal.

Al hacer un balance de lo ocurrido el año pasado, indicó que, dentro de los trabajos desarrollados, lograron la sanción económica en siete casos de maltrato animal, y una con 36 horas de arresto, debido a que la persona señalada como culpable, no tenía recursos para pagar la sanción económica a que se hizo acreedora.

Incluso, comentó que en la pasada administración municipal en Comitán, hubo una sanción económica por más de 14 mil pesos al comprobarse el delito a manos de trabajadores de ese ayuntamiento.

Aclaró, además, que el alcalde en turno de cualquier municipio tiene la facultad de sancionar, con base a la Ley de Protección a la Fauna del estado de Chiapas.

Por ello pidió que los presidentes municipales sean más sensibles y empáticos en el tema, para que establezcan un área donde la gente pueda denunciar ese tipo de delitos y se regulen las sanciones.