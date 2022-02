Carlos Molina Toma Protesta a Comités de Defensa de la 4T en Pijijiapan

Pijijiapan, Chiapas.- El representante del CEN del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas, Carlos Molina, se reunió con la militancia guinda del municipio de Pijijiapan donde tomó protesta a los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

En el marco de la Asamblea Informativa, Carlos Molina invitó a las y los integrantes de los Comités a seguir trabajando con la ciudadanía, a través de una información transparente y honesta, dando a conocer los avances que se han logrado en el proyecto de nación, que tiene como objetivo beneficiar a quienes menos tienen y a los sectores más necesitados, como son las personas adultas mayores.

En ese sentido agregó que cada Comité debe regirse por los principios que ya conocen como son: no mentir, no robar, y no traicionar, además de redoblar esfuerzos en la defensa de la reforma energética.

Para finalizar, el también Secretario de Producción de Morena, recordó que el próximo mes de Abril, la militancia, así como las y los simpatizantes, tendrán la oportunidad de reafirmar el rumbo de México. Boletín Oficial