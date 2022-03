Protestan Extranjeros Contra Funcionarios de Migración

* Señalaron Existen Irregularidades.

Tapachula, Chiapas; 28 de Febrero del 2022.- Cientos de migrantes de diversas nacionalidades que cumplieron este lunes un mes y un día de manifestaciones ininterrumpidas de protestas y que siguen acampando en el parque Bicentenario, en el centro de la Ciudad, protestaron este día con pancartas afuera de las instalaciones migratorias para exigir que sean atendidos.

Durante su movilización, se encontraron con un cordón de seguridad de la Guardia Nacional (GN) y ya no pudieron seguir su paso hacia esas oficinas federales, a unos cien metros de ellos.

Los indocumentados gritaban que la delegada del INM en Chiapas, Paola López Rodas, cumpla con los compromisos que supuestamente hizo con ellos, en torno a entregarles visas por razones humanitarias.

Ya reunieron los documentos que la dependencia les había requerido para poderlos atender, dijeron, pero que ni así hay respuestas positivas y los siguen obligando a que permanezcan en la Ciudad.

La migrante de Honduras, Karla Martínez, indicó que no cumplen su palabra, a pesar de que ya tienen sus papeles, “porque nos dijo que iba a cumplir y que no importaba las fechas largas para que nos puedan atender”.

En su caso, añadió que lleva un mes y medio en la Ciudad y empezó su campamento en el Parque Benito Juárez y después en el Bicentenario.

Su cita para esta mujer migrante es para el próximo 30 de Marzo. Pero añadió que hay citas para los meses de Abril, Mayo, Junio e incluso para el mes de Diciembre del grupo que está en el parque.

Al igual que otros grupos que protestaron este lunes por las mismas causas en distintos puntos de Tapachula, tampoco fueron escuchados. EL ORBE / M. Blanco