¡Zozobra por “Cobro de Piso” en Huixtla!

* Sector Transporte ha Paralizado sus Actividades.

Tapachula, Chiapas; 28 de febrero del 2022.- Las amenazas de muerte a medida de extorsión por parte de grupos delictivos a lo largo de la Costa de Chiapas se han incrementado en los últimos días y hasta duplicado las cuotas semanales, además de que han asesinado a balazos a aquellos que se han resistido a esos pagos.

Ante ese panorama, el domingo cientos de unidades del transporte colectivo en los municipios de Huixtla y Tapachula paralizaron sus actividades por pánico a ser asesinados, ya que los tienen amenazados si no entregan puntualmente los pagos que les requieren.

En tanto, este lunes solo un 25 por ciento de las unidades de ambos municipios entraron en operación e incluso algunas terminales mantuvieron completamente cerradas sus instalaciones.

Se sabe que ya hay carpetas de investigación en torno a ese tema y que se espera que en las próximas horas se den a conocer los avances de las indagatorias y la posibilidad de presentar a algunos detenidos.

Se desconoce si en el resto de la semana el servicio público volverá a la normalidad o mantendrán su postura de suspenderlo hasta que haya las condiciones necesarias.

Elmer Aquiahuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Pequeños Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que ese tipo de extorsión (llamada popularmente «cobro de piso», es un tema que se ha recrudecido en los últimos días y que ha causado preocupación y zozobra entre la población.

Comentó que es una situación que preocupa no solo al sector empresarial sino a toda la población en general, ya que podría afectar al comercio en general en la Costa de Chiapas.

«El tema cada vez está más fuerte. Lo hemos visto en la zona de Escuintla, pero también escuchado en la colonia Indeco de Tapachula. Es preocupante que ninguna autoridad se haya manifestado al respecto, sobre todo para dar información a la ciudadanía sobre esta situación», indicó.

Asimismo, que es necesario que las autoridades informen sobre la veracidad de los hechos y en torno a las acciones que se han emprendido, «porque a final de cuentas se genera inestabilidad con esta situación».

Insistió que «sería importante que alguna autoridad se manifestará al respecto y nos diera esa información sobre lo que está sucediendo, pero sobre todo qué acciones y qué medidas se están tomando para solucionarlo».

Las extorsiones en Chiapas han sido un flagelo que aún no se ha logrado erradicar. Aún cuando las víctimas deciden en su gran mayoría no denunciar los hechos por temor de sus vidas, hay quienes han presentado sus quejas.

Así, en el 2018 se abrieron 183 carpetas de investigación por esas causas en la entidad; en el 2019 fueron 138; en el 2020, 72; en el 2021; 49, y en el mes de enero de este año, tres.

En Tapachula, el segundo municipio más importante del estado, se presentaron en cuatro años (del 2018 al 2021), 87 denuncias penales por esas causas. EL ORBE / JC / Ildefonso Ochoa Argüello