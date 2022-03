Tapachula es el Muro Burocrático de Estados Unidos: Derechos Humanos

* Por Retener a Miles de Indocumentados.

Tapachula, Chiapas; 28 de febrero del 2022.- La Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), consideró este día que a la localidad la han convertido en el muro burocrático de los Estados Unidos y en una gigantesca cárcel al aire libre para contener a miles de indocumentados, «lo que está causando un caos social a punto de escalar a otros niveles, en los que se está en riesgo fatales consecuencias»

Eddy Francisco López Díaz, presidente de ese organismo en la Costa de Chiapas, dio a conocer al rotativo EL ORBE que son las Instituciones como el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), las principales responsables de esa crisis migratoria, las manifestaciones de los extranjeros y de todo lo que ocurra derivado de ello.

Afirmó que, como oficina de derechos humanos, han llegado a las instalaciones de ambas dependencias para conocer a fondo las causas del tortuguismo que lacera la tranquilidad de la frontera sur de Chiapas, pero que no los dejan ingresar, lo cual es una violación a la ley.

Reconoció que esa crisis tienen dos aristas que se tienen que atender por igual: la primera que tiene que ver sobre la retención obligada e ilegal de los extranjeros, y la otra referente a los daño que eso está ocasionando a la sociedad local, «porque no se trata solo de defender los derechos de los migrantes, sin atender también a los reclamos de los mexicanos radicados en Tapachula». .

Sostuvo que hay abogados que han presentado amparos, porque a los indocumentados los tienen retenidos hasta por 40 días, como algo que nunca se había visto en México.

Por lo pronto, apuntó, están documentando las irregularidades para presentarlas a las autoridades mexicanas e internacionales para que se proceda conforme a derecho y no queden en la impunidad. EL ORBE / M. Blanco