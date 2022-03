Indocumentados Planean Firmar Dos Mil Amparos Para Irse en Caravana

Tapachula, Chiapas; 24 de marzo del 2022.- Indocumentados que se encuentran varados desde hace meses en esta ciudad, empezaron a firmar la solicitud de sus juicios de amparos q para poder salir en caravana el próximo miércoles a las 06:00 de la mañana con destino a la Ciudad de México.

Este grupo de extranjeros esperan reunir para entonces unas dos mil solicitudes, con las que consideran no podrán ser detenidos por las autoridades federales mexicanas en su trayecto hacia el centro del país.

Carlos Velázquez, migrante de Venezuela, dio a conocer al rotativo EL ORBE que este jueves se empezó con la recolección de las firmas parea presentarlos a los jueces, al sur de la ciudad.

La intención de gestionar esos documentos, según dijo, es para que salgan de Tapachula protegidos por las leyes federales y puedan buscar otras oficinas alternativas para regularizar su situación migratoria, porque en l localidad no fueron atendidos.

Y es que, según su versión, tienen muchos meses esperando, y que cuando acuden a una oficina para hacerlo, los mandan a otra y no les resuelven su situación, pero tampoco pueden salir de la ciudad.

Se espera interponer un primer paquete de solicitudes ya firmadas hoy viernes, y otro tanto el lunes, para que la mayoría de ellos tengan la seguridad de que supuestamente no van hacer tocados, detenidos, asegurados o deportados.

Desde el parque Bicentenario, los migrantes convocaron a otros de diversos países, a que se unan y acudan a firmar los juicios de garantía y posteriormente salgan caminando por la Costa de Chiapas.

Aunque dijeron que «están dispuestos» a declinar a participar en la caravana, siempre y cuando les den oficios de salida y autobuses para irse a vivir a otras regiones del país. EL ORBE / M. Blanco