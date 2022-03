Denuncian Caminos Intransitables en Comunidades Rurales de Cacahoatán

* El Ayuntamiento ni se Inmuta.

Tapachula, Chiapas; 24 de marzo del 2022.- El camino -porque ya no es carretera- que conduce entre las comunidades de Faja de Oro y El Águila, en el municipio fronterizo de Cacahoatán, está en tan malas condiciones que es la vergüenza para quienes viven en ese lugar, mientras que las autoridades ni se preocupan para nada.

Francisco Pérez, en voz de loa afectados en el ejido Benito Juárez-San Vicente, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que ese camino está lleno de hoyancos y más bien parece camino para caballos que carretera donde puedan transitar vehículos.

Manifestó que son varias las comunidades que abarca esa vía de comunicación, la cual parte de Faja de Oro y pasa por El Carmen, Ahuacatlán, San Vicente, Iturbide, Progreso, hasta llegar a El Águila, en donde los destrozos son visibles y evidentes.

Así también, que la carretera que va a Salvador Urbina, La Gallera y ejido Unión Roja, de igual forma, está en malas condiciones, y que ahora que con las lluvias se pondrán peor.

Agregó que, por esas causas, ha habido muchos accidentes, incluso que carros se han desbarrancado en San Vicente, además de los choques que se han registrado en otras partes de ese tramo carretero, debido principalmente a que ya no hay espacios buenos por donde puedan transitar los vehículos.

Según su versión, ese camino ya tiene más de 20 años que no se le da mantenimiento, y que ese abandono por parte de las autoridades es el que ha provocado que hoy en día esté totalmente destrozado.

Indicó que algunos jóvenes, al ver lo desastroso de la carretera y la dificultad de los vehículos para transitar, se han propuesto tapar los hoyancos, con materiales que adquieren por su cuenta, como son cemento, grava y arena, y que luego de su jornada se dedican a pedir apoyos a los choferes para cubrir los gastos.

Dijo por último que el problema se vuelve grave cuando tienen a algún enfermo, ya que para sacarlo al médico o al hospital, les cuesta muchísimo debido precisamente al mal estado de la carretera. EL ORBE / Nelson Bautista