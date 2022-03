Semi Paralizado el Sector Pesquero por Falta de Mano de Obra en Puerto Madero

* También por el Incremento de Embarcaciones.

Tapachula, Chiapas; 24 de marzo del 2022.- La mano de obra de pescadores centroamericanos que de manera regular llegaban a Puerto Madero para participar en esas actividades, fue disminuyendo desde que comenzó la pandemia hasta ahora que ya se considera como una situación grave, porque mantiene semiparalizado a ese sector.

Armando Enrique Leiva, pescador del Embarcadero Las Escolleras en esa comunidad, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que están atravesando un periodo muy difícil por la falta de los ayudantes, sobre todo los extranjeros.

Al igual que en las fincas cafetaleras, de papaya o mango, cada año llegaban de manera legal miles de centroamericanos a trabajar como jornaleros y ayudantes, pero han dejado de llegar, quizá porque migraron con las caravanas hacia los Estados Unidos o porque la paridad de su moneda sobre el peso mexicano, les conviene más quedarse en su territorio que ganar salarios muy bajos.

Aunado a eso, explicó que aumentó de manera considerable el número de embarcaciones y con ello la competencia ha crecido y la disponibilidad de los empleados es cada vez menor.

Además, reconoció que el transporte irregular (de los llamados piratas), incluso con triciclos, se ha convertido en una alternativa más llamativa para los que antes eran ayudantes, porque es dinero rápido y sin mucho esfuerzo. «Hace dos años sobraban os trabajadores, la mayoría de Guatemala, Honduras, El Salvador, y ahora ya no hay».

Puerto Madero se ha mantenido por décadas en los primeros lugares en la captura de tiburón, como hasta ahora. Sin embargo la depredación y los cambios climáticos ha ocasionado una disminución en el tonelaje y aumentado la distancia para encontrar al escualo. En la actualidad tienen que recorrer hasta 150 kilómetros mar adentro para ubicarlos.

En este primer trimestre del año, lo que más han encontrado son pez dorado y sierra, y cada embarcación trae al final de la jornada hasta 300 kilogramos, aunque hay quienes llegan a la media tonelada, y no tienen que recorrer mucho, porque los cardúmenes están a unos 15 kilómetros .

Apuntó que las condiciones climatológicas de los últimos días no ha favorecido la pesca en la Costa de Chiapas, porque hay fuertes vientos y olas muy altas que ponen en riesgo de que las embarcaciones naufraguen. EL ORBE / JC