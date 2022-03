Urge Sistema Para Monitorear la Calidad del Aire en Tapachula

* Ya que Tiene Casi Medio Millón de Habitantes.

Tapachula, Chiapas; 27 de marzo del 2022.- Por falta de recursos económicos para instalarlo, Tapachula, el segundo municipio más grande en la entidad, aún no cuenta con un sistema de monitoreo de la calidad del aire, como el que tiene instalado la capital, Tuxtla Gutiérrez, reveló, Vicente Castro Castro, investigador del Centro de Investigaciones con Visión para Mesoamérica, con sede en la ciudad.

En entrevista para el rotativo EL ORBE dijo que la sociedad pudiera ya tener medio millón de habitantes con la suma de la población flotante y eso la cataloga como cosmopolita y que, incluso, por la cercanía de las comunidades aledañas de otros municipios, pusiera ser una metrópoli en la entidad, para aspirar a ese sistema de monitoreo.

Entre los factores para que todavía no haya sido instalado, además del económico, indicó que está el hecho de que la sociedad desconoce mucho de ese tema y no lo exige, «incluso la población piensa que estamos todavía en un área rural, donde respiramos limpio, pero tenemos ya cierta degradación de la calidad del aire».

Mientras que, entre los beneficios está el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene un distintivo llamado ciudades verdes o sustentables, a las que apoyan de manera económica cuando comprueban las acciones emprendidas para mantener la buena calidad del aire y sus aportaciones para el medio ambiente mundial, como las reforestaciones y las grandes superficies con árboles, además de los grandes beneficios para la salud.

Ese distintivo es muy atractivo para el turismo internacional, porque siempre van a buscar estar en planes recreativos en ciudades limpias.

Por lo contario, consideró que entre los grandes riesgos de prestar el cuidado a la calidad del aire, está el de la salud humana y de la riqueza de la fauna y la flora.

«Por fortuna para lo relacionado a ese tema, Tapachula no tiene grandes industrias que estén constantemente tirando tanto gas de efecto invernadero y partículas a la atmósfera, cómo lo tiene Huixtla, con el ingenio, que cuando está trabajando es una humareda y las cenizas se dispersan alrededor, ese sí es un foco de contaminación muy amplio», puntualizó. EL ORBE / JC