Se Registran 5 Incendios al Día en Tapachula y Municipios Aledaños

* Por la Falta de Lluvias.

Tapachula, Chiapas; 27 de marzo del 2022.- «En los primeros tres meses de este año hay un promedio de hasta cinco incendios al día en el municipio, la mayoría de pastizales, lo que ya representa alrededor de un 50 por ciento más que en años anteriores», reveló, Iván Estrada Rosales, comandante del Cuerpo de bomberos de Tapachula.

En entrevista para el rotativo EL ORBE señaló que a veces no se dan a basto y que por eso hacen un llamado a la población en torno a la cantidad de servicios que están atendiendo y que en algunas ocasiones hay varios llamados de emergencia al mismo tiempo.

Apuntó que, en los días que se han presentado lluvias atípicas en la región, los incendios disminuyen y que es un momento de tregua para dar mantenimiento a los equipos y unidades, para que estén en óptimas condiciones y tenerlos preparados para lo que sigue. Hasta el momento han atendido un promedio de alrededor de 250 servicios.

En el caso de los incendios de pastizales señaló que el riesgo es que mucha gente todavía sigue con la práctica de la quema de basura, se le sale de control y pueden ocasionar un incendio de casa.

«Hemos ido a atender a personas con crisis nerviosa, porque tienen sus cilindros de gas ahí, y a veces no somos suficientes por la falta de personal. Es falso que la ciudad esté seccionada en partes y que nos toque la mitad. Nosotros vamos a todas, pero cuando son varios incidentes al mismo tiempo, nos coordinamos con diversas dependencias, incluso trabajamos con varias pipas en el mismo lugar y atendemos a los municipios aledaños».

Sin tener un cálculo exacto de los incendios de pastizales sofocados hasta el momento, calculó que al menos han sido unas 200 hectáreas, incluso en lugares en donde no pueden entrar las unidades y ellos tienen que combatir los siniestros con equipos personales y a pie.

A pesar de esos aumentos en el número de incidentes, reconoció que es un situación cíclica que se repite cada año y que comienza alrededor de noviembre y concluye a la entrada de la temporada de lluvias, en mayo, pero los servicios no disminuyen, porque entonces se tienen que atender inundaciones, árboles caídos, entre otros. .

Curiosamente, Tapachula promedia dos llamados de emergencia al día, donde son reportadas quemas de basura en el interior de los domicilios particulares. EL ORBE / JC